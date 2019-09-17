اتحاد الصناعات: متوسط إنتاجنا من الغاز سيصل إلى 9 مليار قدم بنهاية 2020 (فيديو)

علق الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، على وضع البئر الأول من حقل غاز بلطيم على خطوط الإنتاج، قائلًا إن وزارة البترول مع القيادة السياسية انتهجت منذ 4 سنوات أسلوبًا جديدًا في التعامل مع المستثمرين، وعقدت أكثر من 73 اتفاقية مع جميع شركات البترول العالمية.





وأشار "سعد الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن إنتاج حقل ظهر وصل إلى 3 مليار قدم مكعب يوميًا، لافتًا إلى أن الاتفاقيات تسير تباعًا.





وتابع: "نحتفل اليوم بدخول خط بلطيم إلى خطوط الإنتاج بإنتج 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا"، موضحًا أن حقل بلطيم سيصل إلى 500 مليون قدم مكعب.





وأضاف: "متوسط إنتاجنا سيكون من 8 لـ9 مليار قدم في نهاية عام 2020، وسنشعر بانتعاشة وسيصبح هناك مجالًا للتصدير".





أعلنت وزارة البترول، عن وضع البئر الأول من حقل غاز بلطيم على خطوط الإنتاج، ويقع هذا الحقل في منطقة نورس، في المياه الضحلة في دلتا النيلة على مسافة 12 كم من الشاطئ، وعلى بعد 10 كم من حقل نورس.





ووضع على معدل الإنتاج الأولي بحوالي 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، من خلال مراكز إنتاج بحرية جديدة تتصل بمحطة غاز أبو ماضي البرية من خلال خط أنابيب طوله 44 كيلو.



