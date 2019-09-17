ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اتحاد الصناعات: متوسط إنتاجنا من الغاز سيصل إلى 9 مليار قدم بنهاية 2020 (فيديو)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:09 م
Advertisements
اتحاد الصناعات: متوسط إنتاجنا من الغاز سيصل إلى 9 مليار قدم بنهاية 2020 (فيديو)
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
علق الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، على وضع البئر الأول من حقل غاز بلطيم على خطوط الإنتاج، قائلًا إن وزارة البترول مع القيادة السياسية انتهجت منذ 4 سنوات أسلوبًا جديدًا في التعامل مع المستثمرين، وعقدت أكثر من 73 اتفاقية مع جميع شركات البترول العالمية.

وأشار "سعد الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن إنتاج حقل ظهر وصل إلى 3 مليار قدم مكعب يوميًا، لافتًا إلى أن الاتفاقيات تسير تباعًا.

وتابع: "نحتفل اليوم بدخول خط بلطيم إلى خطوط الإنتاج بإنتج 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا"، موضحًا أن حقل بلطيم سيصل إلى 500 مليون قدم مكعب.

وأضاف: "متوسط إنتاجنا سيكون من 8 لـ9 مليار قدم في نهاية عام 2020، وسنشعر بانتعاشة وسيصبح هناك مجالًا للتصدير".

أعلنت وزارة البترول، عن وضع البئر الأول من حقل غاز بلطيم على خطوط الإنتاج، ويقع هذا الحقل في منطقة نورس، في المياه الضحلة في دلتا النيلة على مسافة 12 كم من الشاطئ، وعلى بعد 10 كم من حقل نورس.

ووضع على معدل الإنتاج الأولي بحوالي 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، من خلال مراكز إنتاج بحرية جديدة تتصل بمحطة غاز أبو ماضي البرية من خلال خط أنابيب طوله 44 كيلو.

ويرتفع إنتاج الحقل إلى 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بعد الانتهاء من برنامج تنمية الحقل، والذي يشمل حفر 5 آبار أخرى بعد الربع الأول من العام المقبل.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
اوراوا ريد دياموندز - اليابان
1
x
12:30
1
شنغهاي - الصين
الهلال - السعودية
3
x
19:00
1
الاتحاد - السعودية
كأس محمد السادس للاندية الابطال
المحرق - البحرين
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطيني - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
انتر ميلان - إيطاليا
1
x
18:55
1
سلافيا براغ - التشيك
ليون - فرنسا
1
x
18:55
1
زينيت سانت بطرسبرغ - روسيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
0
x
21:00
0
برشلونة - أسبانيا
نابولي - إيطاليا
1
x
21:00
0
ليفربول - إنجلترا
أياكس أمستردام - هولندا
1
x
21:00
0
ليل - فرنسا
تشيلسي - إنجلترا
0
x
21:00
1
فالنسيا - أسبانيا
ريد بول سالزبورغ - النمسا
5
x
21:00
1
كي آر سي جينك - بلجيكا
بنفيكا - البرتغال
0
x
21:00
0
لايبزيج - ألمانيا