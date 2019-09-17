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خبير مياه: أديس أبابا تتصرف في النيل على أنه نهر أثيوبي خالص (فيديو)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:51 م
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كساب أحمد
 
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قال نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، إن المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة، متعلقة بمدى قناعة أديس أبابا بأن لها شركاء في نهر النيل، وبأن هناك ضرورة لإحداث مفاوضات عادلة، من أجل عدم الضرر بأي طرف، وعدم التسبب في عداء من الدولة المجاورة.

وأشار خبير المواد المائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر تهتم بكافة أعمال التنمية في أديس أبابا، ووافقت على مبادئ الخرطوم في مارس 2015 كنوع من انواع مد يد الثقة للجانب الاثيوبي، ولكن المبدأ الاثيوبي يعتمد على مفاوضات لا تنتهي تمامًا، وعمل في السد بصورة لا تتوقف.

ولفت إلى أن مطالب مصر من بناء السد تتمثل في: معرفة ما تقوم به أديس أبابا من تخزينه من المياه كل عام، ولم تتلق مصر رد حول هذا الأمر، أو منح اثيوبيا مصر بعض الوقت لملء السدود، وأيضا لم تتلق مصر رد، والاقتراح الثالث معرفة حجم تخزين المياه حول السد، معقبًا: "عايزين نعرف رأسنا من رجلنا، ولكن لا يوجد أي رد".

وتابع أن أثيوبيا تتصرف في نهر النيل على أنه نهر أثيوبي خالص، ليس عابرًا للحدود، مشيرًا إلى أن أثيوبيا أعلنت أنها ستبدأ تخزين المياه في سد النهضة من العام المقبل، وتوليد الكهرباء من خلال تخزين 15 مليار متر مكعب دون الاتفاق مع مصر.

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المزيد عن: نهر النيل مصر سد النهضة خالد علي حضرة المواطن المصانع غير مرخصة إثيوبيا
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