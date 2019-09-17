خبير أمن معلومات: "الفيس بوك" يكسب من المصريين في الدقيقة الواحدة 1500 دولار

قال الدكتور وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، إن القيمة السوقية لحجم بيانات المواطن المصري على الفيس بوك، تقدر في المتوسط بـ 5 دولار أي 80 جنيهًا، ومتوسط الحسابات النشطة بمصر30 مليون حساب، وهذا يعني أن قيمة حجم البيانات السوقية للمصرين تقدر بـ2 مليار، أما القيمة السوقية لحساب رجل الشرطة أو القضاء فيقدر بـ25 دولار.





ولفت خبير أمن المعلومات، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك إمكانية لإعداد 1000 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لكل شخص، ويتم استغلال هذا الأمر في إعداد مشاهدات وتويتيات مزيفة، ونشر الشائعات، مشيرًا إلى أن هناك 15 مليون حساب في مصر مُخترق، وهذه الحسابات تستخدم في العبث بنسب المشاهدة.





وأضاف أن حجم التفاعل مع الأخبار الصحيحة يُقدر بـ1%، أما حجم التفاعل مع نشر الأكاذيب فيُقدر بـ36%، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للرد على الشائعات سريعًا، خاصة أن هذه الشائعات إذا تحولت إلى تريند، من الصعب الرد عليها.





وأوضح أن الشير على الفيس بوك في الاخبار الغير صحيحة جريمة، ورغم ذلك هذا الأمر غير مجرم في القانون، لافتَا إلى أن المانيا هي الدولة الوحيدة التي تجرم تشيير الأخبار الغير صحيحة، وتغرم مواقع التواصل الاجتماعي بغرامة تصل لـ50 مليون دولار.



