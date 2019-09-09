سوهاج اليوم.. تسمم تلاميذ وتصادم سيارتين وافتتاح أول معمل لأبحاث الطاقة المتجددة
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:12 م
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أبورية حسين
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شهدت محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، على مدار 24ساعة، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن السوهاجي، فضلًا عن تقديم " الفجر " عدد من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل.
وتقدم بوابة الفجر اإللكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة أسوان، حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلومات الحصرية التي تشهدها المحافظة أو ًًل بأول، وإليكم التفاصيل:
شهدت محافظة سوهاج تسمم 6 تلاميذ بسبب تناولهم وجبة طعام منزلي عبارة عن أرز ولحمة وتم حجزهم بمستشفي سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم وصرح لهم بالخروج عقب تماثلهم للشفاء هكذا شهدت محافظة سوهاج، اليوم وتنشر "الفجر" النشرة اليومية لألقاليم، وعرض أخر المستجدات والأخبار أول بأول، على مدار 24 ساعة الماضية وقت حدوثها.
وإليكم التفاصيل من هنا
وفي إطار حرص بوابة الفجر علي صحة التلاميذ والمواطنين ننشر لكم تقريرًا حول أسباب التسمم الغذائي ومصادر تلوث الأطعمة وكيفية الوقاية من التسمم ؟ وكيفية العلاج من التسمم الغذائي ؟ وكيفية الوقاية من التسمم؟ وكيف يمكنك صناعة اللانشون منزليًا؟
وإليكم تفاصيل التقرير من هنا
كما شهدت محافظة سوهاج مصرع سائق وإصابة 7 أشخاص أخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم بسبب حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي وتم نقل الجثة للمستشفي المركزي بدار السلام فيما تم نقل المصابين للمستشفي الجامعي لتلقي العلاج.
وإليكم تفاصيل الحادث من هنا
وشهدت محافظة سوهاج علي مدار الشهرين الماضيين مصرع وإصابة 39 شخصا في عدة حوادث متفرقة وإليكم تفاصيل الحوادث من هنا
وشهدت أيضًا محافظة سوهاج وصول وزيري الإنتاج الحربي اللواء الدكتور محمد سعيد العصار والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من مسئولي دولة الصين لإفتتاح المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة وذلك بمقر مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمة البحث العلمي بجزيرة قرمان بمدينة سوهاج. وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
وتم مساء اليوم إفتتاح المعمل القومي المصري الصيني المشترك لأبحاث الطاقة الجديدة والمتجددة بحضور كلا من الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج وتونج وي المستشار العلمي لسفارة الصين وتكون الألواح المنتجة من 60 خلية وبقدرة تتراوح بين 240 وات إلى 300 وات، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل 750 كيلو وات سنويًا، وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
وإنتهت زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي واللواء الدكتور محمد سعيد العطار بعقد اجتماع مجلس عمداء الكليات بجامعة سوهاج لمناقشة خطة الوزارة والإستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠-٢٠١٩ بقاعة اجتماعات أكاديمية البحث العلمي بجزيرة قرمان.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
وتقدم بوابة الفجر اإللكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة أسوان، حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلومات الحصرية التي تشهدها المحافظة أو ًًل بأول، وإليكم التفاصيل:
شهدت محافظة سوهاج تسمم 6 تلاميذ بسبب تناولهم وجبة طعام منزلي عبارة عن أرز ولحمة وتم حجزهم بمستشفي سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم وصرح لهم بالخروج عقب تماثلهم للشفاء هكذا شهدت محافظة سوهاج، اليوم وتنشر "الفجر" النشرة اليومية لألقاليم، وعرض أخر المستجدات والأخبار أول بأول، على مدار 24 ساعة الماضية وقت حدوثها.
وإليكم التفاصيل من هنا
وفي إطار حرص بوابة الفجر علي صحة التلاميذ والمواطنين ننشر لكم تقريرًا حول أسباب التسمم الغذائي ومصادر تلوث الأطعمة وكيفية الوقاية من التسمم ؟ وكيفية العلاج من التسمم الغذائي ؟ وكيفية الوقاية من التسمم؟ وكيف يمكنك صناعة اللانشون منزليًا؟
وإليكم تفاصيل التقرير من هنا
كما شهدت محافظة سوهاج مصرع سائق وإصابة 7 أشخاص أخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم بسبب حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي وتم نقل الجثة للمستشفي المركزي بدار السلام فيما تم نقل المصابين للمستشفي الجامعي لتلقي العلاج.
وإليكم تفاصيل الحادث من هنا
وشهدت محافظة سوهاج علي مدار الشهرين الماضيين مصرع وإصابة 39 شخصا في عدة حوادث متفرقة وإليكم تفاصيل الحوادث من هنا
وشهدت أيضًا محافظة سوهاج وصول وزيري الإنتاج الحربي اللواء الدكتور محمد سعيد العصار والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من مسئولي دولة الصين لإفتتاح المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة وذلك بمقر مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمة البحث العلمي بجزيرة قرمان بمدينة سوهاج. وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
وتم مساء اليوم إفتتاح المعمل القومي المصري الصيني المشترك لأبحاث الطاقة الجديدة والمتجددة بحضور كلا من الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج وتونج وي المستشار العلمي لسفارة الصين وتكون الألواح المنتجة من 60 خلية وبقدرة تتراوح بين 240 وات إلى 300 وات، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل 750 كيلو وات سنويًا، وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
وإنتهت زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي واللواء الدكتور محمد سعيد العطار بعقد اجتماع مجلس عمداء الكليات بجامعة سوهاج لمناقشة خطة الوزارة والإستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠-٢٠١٩ بقاعة اجتماعات أكاديمية البحث العلمي بجزيرة قرمان.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
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