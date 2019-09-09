وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يشهدان افتتاح المعمل المصري الصيني بسوهاج.. (صور)



وذكر "التوني" أن الهدف من انشاء المعمل هو انتاج وتصنيع الخلايا الشمسية بمواصفات صديقة للبيئة في صعيد مصر والتغلب على كثرة الاتربة وارتفاع درجات الحرارة التي تقلل من كفاءة الخلية الشمسية.



وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن حفل الإفتتاح اليوم يشهد حضور ممثلين عن السفارة الصينية في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، لافتًا الى انعقاد مجلس عمداء جامعة سوهاج عقب الافتتاح برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



من جانه أكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أنه سيتم عقد إجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار وذلك لمناقشة الإستعدادات النهائية بجامعة سوهاج للعام الدراسي الجديد ومناقشة الخطة الإستثمارية للعام الجديد، كما أنه سيتم مناقشة ما تم إنجازة للإرتقاء بالمنظومة الصحية داخل المستشفي الجامعي التي تقدم خدمات طبية للمواطنين في محافظات الصعيد بالإضافة علي مناقشة تنفيذ المبادرات الرئاسية حياه كريمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات الإجتماعية بالإضافة إلي مبادرة صنايعية مصر ويختم الوزير زيارته بعقد لقاء مع عمداء الكليات المختلفة بجامعة سوهاج.





الطاقة المتجددة هي الطاقة التي تتواجد في الطبيعة ويتم توليدها طبيعا وهي تقنية أكثر من كونها طاقة ويتم التقاطها من الطبية بانواعها المختلفة وتعد الشمس من أهم مصادر الطاقة الطبيعية التي تمد الأرض بالطقة الطبيعية التي لا غنا عنها



من هنا يأتي دور المحافظة علي كافة أنواع الطاقة للحفاظ علي البيئة وتوفير أمولًا طائة خاصة في الكهرباء إذا تم إستخدامة بالطريقة الصحيحة فتوفير المياه يحافظ علي بقائها وإستخدامها في الطاقة المتجددة كما أن إستخدام المصابيح الموفرة في الكهرباء يساعد علي إستمرار وجود الكهرباء وإستخدام أشياء قابلة للتدوير يساعد بدوره في الطاقة المتجددة لأنه يستخدم طاقة أقل



إستخدام الدرجات والخيول والمشي بدلًا من السيارات يحافظ علي نظافة الهواء ويحافظ علي الوقود المستخدم في الطاقة والإحتباس الحراري إذا تم الحد منه فسيتم زيادة حرارة الأرض وإستخدامها في الطاقة المتجددة كما أن صيانة صنابير المياه يحافظ عليها وأيضا استخدام المايكرويف في أعمال الطبخ بدلًا من الفرن وذلك لكونة يستخدم طاقة كهربائية أقل ويحافظ علي الكهرباء .









استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، منذ قليل، اللواء الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في زيارة للمحافظة، لإفتتاح المعمل المصري الصيني لأبحاث الطاقة الجديدة والمتجددة بمقر مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمة البحث العلمي، بجزيرة قرمان بمدينة سوهاج.ويعد مشروع الطاقة المتجددة هامًا للغاية وهو ثمرة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين عام 2014 حيث تم توقيع الإتفاقية علي المشروع بين الجانبين المصري والصيني، ويعمل المشروع علي نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى في مجال الخلايا الشمسية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، ويمول من خلال مشروع تنمية صعيد مصر بالتعاون مع الصين بتكلفة 21 مليون يورو.وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن انشاء تلك المعمل يأتي بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي، والمعهد الصيني CETC48، حيث وقع إتفاقية إنشاؤه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الرئيس الصيني خلال زيارته للصين عام 2014، وذلك حرصًا من القيادة السياسية على تطوير ونقل التكنولوجيا التي تحتاجها مصر.