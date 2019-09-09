مصرع وإصابة 39 شخصاً خلال شهرين في حوادث طرق متفرقة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج علي مدار شهرين مصرع 4 أشخاص وإصابة 35 شخصًا، آخرين وذلك في حوادث متفرقة علي الطريقين الزراعي وسوهاج البحر الأحمر وذلك بسبب السرعة الجنونية للسائقين



في البداية لقي سائق مصرعه فيما أصيب 7 اخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي بقرية البلابيش بحري بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وتحويل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.



وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد تصادم سيارتين علي الطريق الزراعي الشرقي ووجود متوفي ومصابين.



بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو عمر م ن 31 عامًا، سائق إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة ملاكي قنا قيادة ياسر ن ع 43 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز أبو تشت قنا.



نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الثانية وإصابة كل من قائد السيارة الأولي ومحمد ع ا 48 عامًا عامل وإسماعيل ع ا 52 عامًا عامل وإسلام ح ع 17 عامًا طالب، وعبد الناصر ن ا 48 عامًا موظف – ويقيمون البلابيش دائرة المركز من مستقلي السيارة الأولي وسليم ف ف 18 عامًا طالب وحمدي ف ر 35 عامًا عامل ويقيمون دائرة مركز أبو تشت قنا من مستقلي السيارة الثانية "كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم".



بسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



يذكر أنه في نهاية شهر أغسطس الماضي، أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج البحر الأحمر وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.



وتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي علي الصحراوي الشرقي، سوهاج البحر الأحمر ووجود مصابين.



وبالانتقال والفحص تبين أنه سبب الحادث تخطي قائد السيارة لأحد المنحنيات ما تسبب في إنقلابها وتبين أن السائق يدعي جرجس ج ج ب23 عامًا سائق ويقيم دائرة الأقصر.



نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة وعدد 6 أشخاص أخرين، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت بين كسور وجروح وكدمات وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.



كما شهد نفس الشهر وتحديدا في اليوم العشرين مصرع شخصين و5 أشخاص آخرين، إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى الشرقي وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى المركزى، بدار السلام والمصابين لتلقى العلاج.



وفي بداية شهر أغسطس أيضا لقيت ربة منزل مصرعها فيما أصيب 15 شخصا آخرين، بكسور اثر إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 52 إتجاه قنا وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.



يذكر أن طريقي سوهاج البحر الأحمر والزراعي الشرقي يشهدان بصفة مستمرة حوادث متفرقة، وذلك بسبب السرعة الجنونية للسائقين ما يتسبب في وفاة وإصابة المواطنين ما دفع عدد كبير من أهل سوهاج بضرورة تحرير محاضر للسائقين بسبب السرعة، وتغريمهم بمالغ مالية ومن لم يلتزم بالتعليمات يتم إصدار قوانين حبس لكي يتم الحد من حوادث الطرق