نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 9/9/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 9/9/2019.

وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة معايير محددة لاستخدام وحدات الإسكان الاجتماعي لا يستطيع مستحق الوحدة مخالفتها، وفي حال مخالفتها يتم سحب الوحدة فوراً من المالك.





استأنفت اسعار الدولار التراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع اسعار اليورو واسعار الجنيه الإسترليني.





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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغط من مبيعات العرب ، مقابل إتجاه شرائي من قبل المصريين والأجانب.





قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الموافقة على الشطـب النهائي لقيد اسهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة .





تحت رعاية عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، يعقد بالقاهرة الأسبوع المقبل حفل ختام برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية (TDMEP).





أكدت مصادر في الشركة القابضة لكهرباء مصر أن يجرى خلال الوقت الحال وضع بعد الاجراءات الجديد بشان سارقي التيار الكهربائي وذلك بالتعاون مع شرطة الكهرباء وذلك لظبط سارقي التيار.





قاموزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق بجولة في عدد من مصانع شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات في مدينة يوهان، حيث كان في استقباله السيد رئيس الشركة ونائبه وعدد من كبار التنفيذيين.





فتتحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 مؤتمر المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادى للمرأة والذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وسفارة السويد.





تم وجاري الانتهاء من تنفيذ 7 مدارس (تعليم أساسي - ثانوي) بإجمالي 226 فصلاً بمدينة دمياط الجديدة، حيث تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس أخرى، لاستيعاب الزيادة الطلابية، بعد ما تم تنفيذ عدة مشروعات سكنية منها(سكن مصر - دار مصر للإسكان المتوسط - JANNA للإسكان الفاخر - الإسكان الاجتماعي).





شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقيات تسوية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشغلي المحمول (اورانج، وفودافون، واتصالات) لحل كافة النزاعات والتي امتدت لمدة عشرة سنوات.





أعلنت شركة كريم المتخصصة في النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات عن إلغاء خدمة التوك توك على التطبيق الخاص بها.





شهدت اسعار الذهب تراجعا ملحوظا في اسعار مختلف الاعيرة خلال تعاملات اليوم 9-9-2019 ، وذلك على خلفية التراجع الذي تشهده اسعار الذهب على المستوى المحلى والعالمى.





أكدت وزارة المالية انه لاصحة ما تم تداوله حول اتجاه الحكومة خلال الفترة الحالية لفرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين من خلال تعديلات جديدة في ضرائب الدمغة وجاء ذلك خلال مؤتمر اليورومنى المنعقد في مصر .

