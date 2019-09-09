"لجنة القيد" توافق على شطب أسهم "جلوبال تيلكوم " نهائياً

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الموافقة على الشطـب النهائي لقيد اسهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب ‏الاختياري برأس مال مصدر 2.7 مليار جنيه مصري موزع على 4.7 مليار سهم ‏بقيمة اسمية ‏قدرها 0.58 جنيه مصري للسهم الواحد.









وأكدت البورصة في بيان اليوم ، علي ضرورة إلتزام الشركة بشراء أي اسهم تعرض عليها بذات سعر عرض الشراء المنفذ بتاريخ 8-8-2019 خلال ستة ‏اشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 26-8-2019 وذلك على فترات منتظمة من خلال سوق ‏العمليات الخاصة ( ‏OPR‏ ) خارج المقصورة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 10-9-2019 على ان تخطر الشركة ‏البورصة و الإعلان عن مواعيد التنفيذ تباعاً





وقررت البورصة حذف شركة جلوبال تليكوم القابضة من قوائم الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة - القائمة أ، بدءاً من جلسة 14 أغسطس2019.





وفي وقت سابق قالت البورصة، إنه تم تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة "فيون هولدينجز بى فى" على أسهم جلوبال بقيمة 9.72 مليار جنيه، من خلال 1.9 مليار سهم.





يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 26 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 100 ألف دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.





وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 1.338 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 1.39 مليار دولار بالنصف المقارن من 2018.





وعن النتائج المجمعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، فقد أظهرت تحقيق خسائر بقيمة 28.3 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليون دولار في الربع المقارن قبل عام.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة في النصف الأول من العام الجاري، فقد تحولت الشركة إلى الخسائر لتسجل 216.8 مليون دولار خسائر مقابل 413.1 مليون دولار أرباحاً بالنصف الأول من العام الماضي.