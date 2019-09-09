"البورصة" تخسر 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغط من مبيعات العرب ، مقابل إتجاه شرائي من قبل المصريين والعرب ، مع قيم تداولات متوسطة نسبياً بلغت نحو 863 مليون جنيه وبمخطط سيولة 42% للشراء ، وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة مكاسبه الصباحية عند مستوي 14887.78 نقطة بنسبة تراجع 0.29%





رأس المال السوقي المقيد بالبورصة





فقد رأس المال السوقى اليوم نحو 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 774,4 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 14,887.78 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 556.41 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 027% ليصل إلى مستوى 1,473.4 نقطة.





التداولات بالبورصة المصرية





وبلغ حجم التداول على الأسهم 146.6 مليون ورقة مالية بقيمة 863 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22 ألف عملية لعدد 172 شركة، وارتفعت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





أتجهت تعاملات المصريين والأجانب خلال تعاملات اليوم الي الشراء ، حيث حققو مشتريات بلفت 15.9 مليون جنيه ، 18.7 مليون جنيه علي التوالي ، فيما إتجهت تعاملات العرب نحو البيع بنحو34.7 مليون جنيه.





سوق خارج المقصورة





انهت سوق خارج المقصورة تداولات جلسة الاثنين على تباين لتنهى جميعها بالمنطقة الخضراء باستثناء سهم فودافون الذى تراجع بـ 2.5% منهيا عند 70 جنيه ، مقابل صعود قوى لسهم سوهاج الوطنية بـ 14.19% منهيا عند 3.46 جنيه ، ، ثم ياتى سهم المشروعات الصناعية بـ 5.3% منهيا عند 16.5 جنيه ، ثم يأتى سهم لكح جروب بارتفاع قدره 2.94% منهيا عند 1.05 جنيه





قرارات لجنة القيد





وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة، ممثلاً في سبعة إصدارات، من جدول قيد الأوراق المالية المصرية، في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب ‏الاختياري.





وأضافت البورصة في بيان اليوم الاثنين، أنه سيتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات البورصة بنهاية جلسة تداول اليوم.‏





ويبلغ رأسمال جلوبال تليكوم 2.73 مليار جنيه موزعة على 4.72 مليار سهم ‏بقيمة اسمية ‏قدرها 0.58 جنيه للسهم الواحد.





وطالبت البورصة من الشركة الالتزام بشراء أي أسهم تعرض عليها بذات سعر عرض الشراء المنفذ بتاريخ 8 أغسطس الماضي، خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 26 أغسطس، وذلك على فترات منتظمة من خلال سوق ‏العمليات الخاصة (‏OPR‏) خارج المقصورة بدءاً من غد الثلاثاء.





الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً





تصدر سهم أودن للإستثمارات المالية الاكثر ارتفاعا اليوم بنسبة 9.7% فيما إحتل سهم العربية للمحابس الأكثر تراجعاً بنسبة 3.9%





جلسة المستهل





ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مع زيادة أداء نشاط المؤسسات وصعد مؤشر البورصة الرئيسي عند 14945 نقطة علي ارتفاع بنسبة 0.1%، وارتفع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21% ، و الذى يأتى بحركة لا زالت هادئة بقيم تداول منخفضة نسبياً بأداء عرضى تجميعى علي أسهم منتقاه.





صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14938 نقطة، وتابعه في الصعود مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 560 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1480 نقطة.



