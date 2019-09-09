عاجل.. "كريم" توقف استخدام التوك توك على التطبيق الخاص بها

إلغاء التوك توك

أعلنت شركة كريم المتخصصة في النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات عن إلغاء خدمة التوك توك على التطبيق الخاص بها.

وأكد وائل ابو العلا رئيس شركة كريم مصر، أن الشركة قررت إلغاء التوك توك بعد أن وجدنا أن التجربة ليست ذى جدوى، مؤكدا أن قرار كريم بإلغاء التوك توك جاء قبل قرار الحكومة بإلغائه نتيجة لصعوبة الحصول على تراخيص التشغيل.

استبدال التوك توك بالفان

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء في برنامج لاستبدال التوك توك بسيارات آمنة ومرخصة، مثل الميني فان التي تعمل بالغاز الطبيعي، و تتبني وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ البرنامج، مثلما تم سابقا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.





جاء ذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي في الإدارة العامة للمرور، ومسؤولي الجهات المعنية.





من جانبه أكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع وزيري المالية، والتنمية المحلية، أن البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير بوجه عام، إذ توفر وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال البرنامج.





المالية تمويل البرنامج

وأكد وزير المالية موافقته على البدء في البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرا إلى أنّ هناك وحدة بالفعل في الوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقا، ومستعدون لبدء تنفيذ البرنامج.



