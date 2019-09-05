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أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 4-9-2019

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:35 ص
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أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 4-9-2019
أبرز أخبار التوك شو الأربعاء
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رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف

تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

أمطار وسيول.. "الأرصاد" تكشف حقيقة الطقس المتوقع خلال سبتمبر (فيديو)
قال الدكتور احمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة لم تُحذر من برودة الجو وتساقط الامطار في سبتمبر وقدوم الشتاء مبكرًا، ولم يصدر عنها هذا الكلام نهائيًا.

"الإفتاء": تجميد البويضات جائز شرعا في هذه الحالة
أصدرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقعة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إجابتها حول حكم الشرع في تجميد البويضة، بعد إقدام فتاة مصرية على تجميد بويضتها لحين قدوم العريس المناسب.

يوسف زيدان: اليهودية والمسيحية والإسلام "ديانة واحدة" (فيديو)
وأشار إلى أن التشوش الموجود للألوهية في اليهودية أدى إلى وجود مشاكل متناقضة فيها، لافتًا إلى أن اليهودية كانت تحتكر المعتقدات، مؤكدًا أن اليهودية والمسيحية والإسلام هي ديانة واحدة لها 3 تجليات مشهورة باختلاف الزمان والمكان، ولكن الدين واحد ويعتمد على آلية واحدة وهي نزول الحقيقة من السماء إلى الأرض عبر وسيط واحد الرسول أو النبي، والذي لا يجوز مخالفته.

"الوزراء" يكشف تفاصيل إطلاق البوابة الإلكترونية لتوفير الأراضي للأغراض الصناعية
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك عدة فوائد تستفيد بها الحكومة من وراء إطلاق البوابة الإلكترونية لمنظومة توفير الأراضي للأغراض الصناعة.

رسالة مؤثرة من والد محمد على لنجله بعد هروبه وتصريحاته المسيئة (فيديو)
قال الكابتن على عبد الخالق، والد الهارب محمد على، وبطل العالم السابق في كمال الأجسام إن تصريحات نجله محمد المسيئة للدولة تسببت في دمار عائلته، معلقًا: "سمعتنا تدمرت.. محمد نسف تاريخ العائلة.. أنا ابوية عمدة بالمنصورة وبيصرخ مشن أفعال حفيده".

نادر سعد: لن نستثني أحدًا في منظومة تخصيص الأراضي إلكترونيًا.. والقواعد ستطبق على الجميع
وتابع "سعد"، أن تخصيص الأراضي الالكترونية سيكون وفقًا لقواعد واضحة، ستطبق على الجميع دون أي استثناءات، وسيتم اعطاء أولوية دائمة لتوسع في المشروعات القائمة.

متحدث الوزراء: "النقل العام" ستعمل على إدارة مواردها بشكل ذاتي
وأشار إلى أن الهيئة ستتخلى بشكل كامل عن دعم الدولة خلال السنوات المقبلة، وستعمل على إدارة مواردها بشكل ذاتي، وبإذن الله ستحقق أرباح مادية.

والد الهارب محمد علي: "ابني حصل على 260 مليون جنيه لإنشاء الفندق ولم يضع أموال من جيبه"
وـوضح: "ابني حصل على 260 مليون جنيه قرض لإنشاء الفندق، ولم يضع أموال من جيبه".
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المزيد عن: تجميد البويضه الهارب محمد علي الكابتن على عبد الخالق البويضه
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