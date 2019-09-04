"الوزراء" يكشف تفاصيل إطلاق البوابة الإلكترونية لتوفير الأراضي للأغراض الصناعية

Advertisements

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك عدة فوائد تستفيد بها الحكومة من وراء إطلاق البوابة الإلكترونية لمنظومة توفير الأراضي للأغراض الصناعة.



وأشار "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "ten"، إلى أن أول هذه الفوائد هو إتاحة المعلومات عن الأراضي للمستثمرين، موضحًا أنه يكون هناك توافر كامل للمعلومات عن قطعة الأرض من أي جهاز كمبيوتر سواء من داخل مصر أو خارجها.



وأضاف أن ثاني هذه الفوائد هو الشفافية؛ هناك شفافية كاملة لإتاحة هذه الأراضي، لافتًا إلى أنه سيكون هناك أولوية للأنشطة الصناعية القائمة بالفعل، وسيكون هناك أولوية لأنشطة معينة تستهدفها الدولة لتنميتها.



وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم توفير الأراضي بأسعار معقولة بعيدًا عن الوسطاء والسمامسرة، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستعمل بشفافية كاملة.



يذكر أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة قدرها 23241،846 فدان، تعادل 97635114 م2 ناحية محافظة بورسعيد.



وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة المجتمع العمراني الجديد مدينة بورسعيد الجديدة (سلام)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء هذه المدينة.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص مساحة 303،34 فدان تعادل 1274281،43م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح المحافظة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية المختلفة بها، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 19320،48 فدان تعادل 81162114 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد لصالح المحافظة؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

