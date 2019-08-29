نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 29/8/2019









قال كمال الدسوقى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة المواد العازلة، إن الاسعار ستشهد حالة من الاستقرار والتراجع فى بعض قطاعات مواد البناء، و من المتوقع أن يشهد السوق تراجع الأسعار نتيجة توافر كميات كبيرة منها، خاصة مع تراجع أسعار البليت عالميًا، ما يُسهم فى الحفاظ على ثبات واستقرار الأسعار.





أنهت الحكومة النزاع الدائر حول أرض شركة النصر للمراجل البخارية، بتوقيع عقد تسوية ودية مع شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية للتنازل عن الدعوي المرفوعة لدى التحكيم الدولي .





قال مكتب التمثيل التجاري المصري في موسكو، إنة يوصي بفحص شحنات القمح والحبوب والأخشاب المستوردة من روسيا فى الموانئ المصرية للتأكد من خلوها من الاشعاعات النووية الناتجة عن انفجار وقع في أحد المواقع العسكرية الروسية.





وقع الجانب المصرى ممثلا فى شركة الدلتا للسكر بروتوكول تعاون مع شركة الوحدانية للتجارة العالمية إحدى كبرى الشركات الإماراتية.





شهدت أسعار صرف الدولار أستقراًر في معظم البنوك خلال تعاملات الصباحية، ماعد بنكي مصر ايران والمصرف المتحد الذي شهد ارتفاعات فيهم بمقدار قرش؛ ليسجل 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.





وقع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوزير المفوض الصيني "هان بينج" بروتوكول تعاون لإنشاء مركز تدريب مهني وفني لتأهيل العمالة بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة باستثمارات 45 مليون يوان صيني أي بنحو ١١٠ مليون جنيه مصري.





قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري"، إن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية هو هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل البعد المكاني أحد الـمُحدّدات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لذا تولي الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة أهمية بالغة بالعدالة المكانية، سواء في الدخل أو الصحة أو التعليم أو استخدام الموارد الاقتصادية لانعكاسات ذلك الإيجابية على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام.





أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاعات جماعية، متأثرة بالتحرك القوي لسهم التجاري الدولى، والتاثير الايجابي على السوق من قرار خفض اسعار الفائدة والتوقعات بمزيد من الانخفاضات خلال هذا العام.





أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2019 بشأن القواعد المنظمة للنشاط التدريبي لوحدات الجهاز الإداري للدولة للعام المالي 2019 / 2020، وأرسله إلى الوحدات الحكومية.





قال وليد ناجي، الخبير المصرفي، إن الجنيه المصري تزيد قيمته، وهناك توقعات بمزيد من التحسن للجنيه خلال الفترة المقبلة.





وقع الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الأجتماعي، على عقد تنفيذ إعداد الخطة الإستراتيجية لإعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الإجتماعى، في إطار مشروع اعادة هيكلة البنك الممول بمنحة من البنك الإفريقى للتنمية بمرحلته الأولى مع المهندس عاطف حلمي رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاعمال الاستشارية.





عقد المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل ندوة حول "نشر ثقافة خطط البرامج والاداء فى ضوء رؤية مصر 2030" والتي استهدفت عددًا من العاملين بالجهاز الاداري للدولة.

غرفة القاهرة تعلن عن موعد الدورة تدريبية لمزاولة التصدير تبدأ غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية بأكاديمية التجزئة الأسبوع القادم فى تنظيم دورة تدريبية لمزاولة التصدير فى خطوة لدعم الصادرات المصرية والتعريف بمتطلباتها من خلال نخبة من المحاضرين المتخصصين وأصحاب الخبرات فى هذا الشأن.

أبرزها "الساحل".. أهلا بالمدارس يكشف عن 10 معارض فرعية دعما للمواطنين تفتتح غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية معرض أهلا مدارس في بداية سبتمبر المقبل في عدة مناطق متنوعة بمحافظة القاهرة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين خاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 29/8/2019.