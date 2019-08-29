ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غرفة القاهرة تعلن عن موعد الدورة تدريبية لمزاولة التصدير

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:05 م
غرفة القاهرة تعلن عن موعد الدورة تدريبية لمزاولة التصدير
Advertisements
طباعة
 


تبدأ غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية بأكاديمية التجزئة الأسبوع القادم فى تنظيم دورة تدريبية لمزاولة التصدير فى خطوة لدعم الصادرات المصرية والتعريف بمتطلباتها من خلال نخبة من المحاضرين المتخصصين وأصحاب الخبرات فى هذا الشأن.


يأتى ذلك بعد موافقة وزير التجارة والصناعة على قيام الإتحاد العام للغرف التجارية بتنفيذ دورات تدريبية للمصدرين بالغرف التجارية ، ومنح شهادة التصدير وفقًا لأحكام المادتين 53 و55 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 على أن يتم الإلتزام بالضوابط المقررة فى هذا الشأن ويتم إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية بنفس النظام المتبع فى دورات المستوردين.


المهندس إبراهيم العربى قال إن الإتجاه إلى تنفيذ برنامج مزاولة التصدير يستهدف دعم الصادرات ورفع كفاءة المصدرين، وتوعيتهم بسبل التصدير الصحيحة ، والإتفاقيات الدولية ونظم الدفع والتمويل فى التجارة الدولية، وإعداد العروض و طرق وآليات الدفع و تمويل التجارة والإعتمادات المستندية و خطابات الضمان، و التعرف على أهم سبل الأمان النقدى فى التعامل التجارى الدولى و الأشكال الأخرى للدفع و حالات عملية و تطبيقية.


وأكد "العربى" أن برنامج مزاولة التصدير يتضمن التعريف بمهارات التفاوض وصياغة وكتابة العقود التجارية وفقًا لإتفاقية فيينا وعقود التجارة الدولية وعقود البيوع التجارية والمصطلحات التجارية وعقود الوكالة وعقود التصدير، وإعداد الخطط التصديرية و نموذج إرشادى لمكونات الخطة التصديرية، وكل ما يتعلق بالتصدير وتأهيل المصدرين سواء الموجودين حاليًا أو الذين يرغبون فى دخول سوق التصدير.



وأكد "العربى" أن الغرف التجارية على مستوى الجمهورية ستبدأ فى تنفيذ برنامج مزاولة التصدير فى إطار مجهودات الإتحاد نحو تعظيم دور الغرف التجارية فى خدمة منتسبيها، والإرتقاء بمستوى الأداء المهنى للتجار وزيادة الإرتباط بين الغرف ومنتسبيها، بجانب تعظيم موارد الغرف التجارية بما يمكنها من زيادة دورها فى دعم وخدمة الأقتصاد الوطنى

Advertisements
المزيد عن: وزير التجارة والصناعة مزاولة التصدير غرفة القاهرة الصادرات المصرية الدورة تدريبية اخبار مصر اخبار الاقتصاد إبراهيم العربى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شباب الأردن - الاردن
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
الدوري السعودي
العدالة
-
x
17:45
-
ضمك
الفيحاء
-
x
19:20
-
الحزم