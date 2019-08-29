التنظيم والإدارة يصدر الكتاب الدوري للتدريب للعام المالي الحالي ويرسله للوحدات الحكومية





أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2019 بشأن القواعد المنظمة للنشاط التدريبي لوحدات الجهاز الإداري للدولة للعام المالي 2019 / 2020، وأرسله إلى الوحدات الحكومية.





وقال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز أعد الكتاب الدوري للتدريب بمناسبة صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 2019 وما تضمنه بالمادة الثانية عشرة من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحاليه من عدم الصرف على مكافأة التدريب بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) و تكاليف البرامج التدريبية الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) الا بموافقة وزير المالية، وحيث صدر قرار وزير الماليه رقم 451 لسنة 2019 بالتفويضات في بعض الاختصاصات المتعلقة بتنفيذ موازنة السنة المالية 2019/2020 متضمنا في الماده الثانيه منه تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الموافقة على الصرف من اعتمادات التدريب (مكافآت التدريب بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات") المدرجة بموازنات الجهات الإدارية للدولة، وبناء على موافقة رئيس الجهاز تقوم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بتنفيذ برامجها التدريبية.





وأضاف أنه وفقا للكتاب الدوري يتعين علي الوحدات الحكومية موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبرامج التدريبية المزمع تنفيذها موزعة علي مرحلتين للعام المالي 2019/2020 وفقا للقواعد المنظمة للنشاط التدريبي والتي وردت في هذا الكتاب، كما ينبغي عليها موافاة الجهاز بمشروعات الخطط التدريبية للعام المالي 2020/2021 في موعد غايته نهاية شهر فبراير 2020 .





وتضمن الكتاب قواعد صرف الاعتمادات المالية للتدريب للعام المالي الجاري، وأيضا القواعد الخاصة بإعداد مشروع الخطة التدريبية للعام المالي المقبل، بالإضافة إلي ضوابط اختيار المدربين وفقا لكل برنامج تدريبي، والنماذج التي ينبغي علي الوحدات الحكومية إرسالها للجهاز ومنها سجل المدربين عن العام المالي الحالي، ومقترح تصميم برنامج تدريبي وحصر الاحتياجات التدريبية للعام المالي المقبل ونماذج إعداد مشروعات الخطط للعام المالي المقبل.



