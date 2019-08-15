أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 14-8-2019
الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:37 ص
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كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه.. "الإفتاء" ترد (فيديو)
تلقى الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليه من أحد متابعي البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك يقول: "هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له".
حقيقة وفاة صاحب صورة صلاة العيد على دراجة (فيديو)
نشرت فضائية "العربية" تقريرًا عن إنتشار الكثير من الشائعات حول وفاة رجل، لمجرد نشر صوره له على مواقع التواصل وهو يصلى العيد على دراجة.
احتيال.. فيلم وثائقي يكشف عنف جماعة الإخوان الإرهابية
عرضت قناة "Extra News"، فيلم وثائقي بعنوان "احتيال" يكشف جرائم وعنف جماعة الإخوان الإرهابية وتاريخها الدموي الذي بدأ منذ نشأتها.
المقرحي: وسائل الإعلام كانت على علم بفض اعتصامي رابعة والنهضة
وأشار إلى أن الشعب المصري خرج في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات مؤيدًا للقوات المسلحة وقوات الشرطة لفض هذا الاعتصام الذي قامت به هذه العصابة الإرهابية، مؤكدًا أن وسائل الإعلام كانت على علم بأن هناك فض سيتم بهذا الاعتصام الغاشم الغادر الذي دبر لمصر من عصابات أجنبية بالتعاون مع الإخوان.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه.. "الإفتاء" ترد (فيديو)
تلقى الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليه من أحد متابعي البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك يقول: "هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له".
حقيقة وفاة صاحب صورة صلاة العيد على دراجة (فيديو)
نشرت فضائية "العربية" تقريرًا عن إنتشار الكثير من الشائعات حول وفاة رجل، لمجرد نشر صوره له على مواقع التواصل وهو يصلى العيد على دراجة.
احتيال.. فيلم وثائقي يكشف عنف جماعة الإخوان الإرهابية
عرضت قناة "Extra News"، فيلم وثائقي بعنوان "احتيال" يكشف جرائم وعنف جماعة الإخوان الإرهابية وتاريخها الدموي الذي بدأ منذ نشأتها.
المقرحي: وسائل الإعلام كانت على علم بفض اعتصامي رابعة والنهضة
وأشار إلى أن الشعب المصري خرج في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات مؤيدًا للقوات المسلحة وقوات الشرطة لفض هذا الاعتصام الذي قامت به هذه العصابة الإرهابية، مؤكدًا أن وسائل الإعلام كانت على علم بأن هناك فض سيتم بهذا الاعتصام الغاشم الغادر الذي دبر لمصر من عصابات أجنبية بالتعاون مع الإخوان.
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