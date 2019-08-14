احتيال.. فيلم وثائقي يكشف عنف جماعة الإخوان الإرهابية
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:54 م
داليا الحسين
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عرضت قناة "Extra News"، فيلم وثائقي بعنوان "احتيال" يكشف جرائم وعنف جماعة الإخوان الإرهابية وتاريخها الدموي الذي بدأ منذ نشأتها.
ويحتوي الفيلم على تسجيل صوتي لأحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي يدعو لاستهداف القضاة، كما يشمل مقاطع مصورة من جرائم الإخوان من بينهم اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.
وتحدث الفيلم عن نشأة جماعة الإخوان على يد حسن البنا، وعن تكوين جهاز سري عسكري يدافع عن التنظيم وأفراده وأفكاره، وكيف تتطور.
ويقول الدكتور سعد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية إن التنظيمات الإرهابية معظمها عنيفة؛ لأنها تؤمن بالحق المطلق، وليس لديها مانع في قتل الأبرياء في سبيل تحقيق غاياتها.
وأوضح أن الجهاز السري للجماعة قام باغتيال محمود فهمي النقراشي، رئيس الحكومة المصرية بعد قراره بحل جماعة الإخوان في بدايتها.
في حين، قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن الجماعة تحاول السيطرة على الحكم في كافة الدول التي تتواجد بها، موضحًا أنها تقوم بزرع عناصرها في مفاصل الدولة الذين يسيطرون عليها.
وأكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الشعب المصري رفض هذا الشكل من الحكم؛ وخرج 30 مليون مصري تعبيرًا عن رفضهم لحكم الجماعة.
كما قال الدكتور حافظ ابو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كافة التنظيمات الإرهابية خرجت من عباءة الإخوان المسلمين.
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