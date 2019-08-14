المقرحي: وسائل الإعلام كانت على علم بفض اعتصامي رابعة والنهضة
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:35 م
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأسلوب الذي تنتهجه جماعة الإخوان الإرهابية واحد لم يتغير إطلاقًا منذ نشأة تلك العصابة الإرهابية.
وأضاف "المقرحي" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "EXTRA NEWS"، أن ما حدث برابعة والنهضة مؤامرة دبرتها جماعة الإخوان مع الجهات الخارجية لإثبات أن هناك جزء من الشعب المصري متزمر ومتواجد بالميادين تؤيده دول أجنبية.
وأشار إلى أن الشعب المصري خرج في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات مؤيدًا للقوات المسلحة وقوات الشرطة لفض هذا الاعتصام الذي قامت به هذه العصابة الإرهابية، مؤكدًا أن وسائل الإعلام كانت على علم بأن هناك فض سوف يتم بهذا الاعتصام الغاشم الغادر الذي دبر لمصر من عصابات أجنبية بالتعاون مع الإخوان.
وأضاف "المقرحي" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "EXTRA NEWS"، أن ما حدث برابعة والنهضة مؤامرة دبرتها جماعة الإخوان مع الجهات الخارجية لإثبات أن هناك جزء من الشعب المصري متزمر ومتواجد بالميادين تؤيده دول أجنبية.
وأشار إلى أن الشعب المصري خرج في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات مؤيدًا للقوات المسلحة وقوات الشرطة لفض هذا الاعتصام الذي قامت به هذه العصابة الإرهابية، مؤكدًا أن وسائل الإعلام كانت على علم بأن هناك فض سوف يتم بهذا الاعتصام الغاشم الغادر الذي دبر لمصر من عصابات أجنبية بالتعاون مع الإخوان.
Advertisements
المزيد عن: توك شو اللواء فاروق المقرحي اعتصام رابعة اعتصام النهضة اخبار مصر
- شاهد: "فض رابعة" كانت سلميا وبحضور ممثلي حقوق الإنسان والصحفيين
- حتى لا ننسى.. تعرف على أفعال "الإخوان" الإرهابية في رابعة العدوية.. جهاد النكاح الأبرز (فيديو)
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: "الإخوان" تسعى لقتل فرحة المصريين بالأعياد
- "المقرحي": حادث معهد الأورام يؤكد أن الإرهاب يستهدف الشعب بأكمله
- "تعذيب واعتداء على الأمن".. جرائم الإخوان أثناء اعتصامي رابعة والنهضة
- في الذكري السادسة لفض اعتصام رابعة.. الإفتاء: السنوات أثبتت صدق الرؤية المصرية تجاه الجماعة الإرهابية