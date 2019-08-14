المقرحي: وسائل الإعلام كانت على علم بفض اعتصامي رابعة والنهضة

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قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأسلوب الذي تنتهجه جماعة الإخوان الإرهابية واحد لم يتغير إطلاقًا منذ نشأة تلك العصابة الإرهابية.



وأضاف "المقرحي" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "EXTRA NEWS"، أن ما حدث برابعة والنهضة مؤامرة دبرتها جماعة الإخوان مع الجهات الخارجية لإثبات أن هناك جزء من الشعب المصري متزمر ومتواجد بالميادين تؤيده دول أجنبية.



وأشار إلى أن الشعب المصري خرج في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات مؤيدًا للقوات المسلحة وقوات الشرطة لفض هذا الاعتصام الذي قامت به هذه العصابة الإرهابية، مؤكدًا أن وسائل الإعلام كانت على علم بأن هناك فض سوف يتم بهذا الاعتصام الغاشم الغادر الذي دبر لمصر من عصابات أجنبية بالتعاون مع الإخوان.



