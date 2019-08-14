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هل يشعر الميت بزيارة أقاربه.. "الإفتاء" ترد (فيديو)

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:10 م
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه.. الإفتاء ترد (فيديو)
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كساب أحمد
 
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تلقى الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليه من أحد متابعي البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك يقول: "هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له".

ورد أمين الفتوى بدار الافتاء، على هذا السؤال، قائلًا: "العبد لا ينبغي له الانقطاع عن زيارة أبيه أو أمه في المقابر، وعليه أن يذهب إلى المقابر ويدعو إلى أموات المسلمين ولأقاربه". 

ولفت إلى أن الإنسان لا ينغي له الانقطاع عن زيارة أقاربه خاصة أنهم يشعرون به، ويردون عليه السلام كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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