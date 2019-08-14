نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 14/8/2019





سجلت أسعار صرف الدولار بالبنك المركزي، اليوم الأربعاء، أرتفاعًا هامشيًا بعد بداء العمل بالبنوك رسميًا عقب انتهاء اجازة عيد الأضحي.





أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، على ضرورة قيام الجهات الإدارية بالدولة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق عند إضافة مشروعات جديدة يترتب عليه أعباء مالية إضافة على الخزانة العامة للدولة.





أكدت وزارة البترول والثورة المعدنيه، اليوم الأربعاء، على أن الدولة تتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز، إضافة لتوفير آليات تمويل جديدة لعملية تحويل المركبات للغاز الطبيعى بما يسهم في زيادة معدلات التحويل، مشيراً إلى أنه تم تحويل 33 ألف سيارة خلال العام الماضي.





أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية، عن أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3120 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة، وجارٍ تنفيذ 3600 وحدة سكنية أخرى بالمشروع.





كشفت شركة الطاقة الروسية العملاقة روسنفت، يوم الأربعاء، إن إنتاج الغاز الطبيعي في حقل ظهر، أكبر حقل غاز في البحر المتوسط التى أكتشفتة وزارة البترول عام 2015، زاد أكثر من ثلاثة أمثاله في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 11.3 مليار متر مكعب.





تعرضت أسعار الذهب المحلية في محلات الصاغة، اليوم الإربعاء ؛ لتسجيل خسائر في أول تراجعات له بعد أرتفاعها إلى اعلى مستويات على الأطلاق خلال الايام الماضية متأثرة على صعود أسعار الذهب العالمية.





قال مسؤولون بوزارة النفط العراقية، إن خط أنابيب للغاز انفجر قرب البصرة في جنوب العراق، وعطل إمدادات إلى محطة محلية لتوليد الكهرباء، لكنه لم يؤثر على إنتاج الغاز أو النفط.





أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، أولى تعاملاتها بعد أنتهاء أجازة عيد الأضحى على ارتفاعات جماعية وسط مشتريات قوية من المستثمرون الأجانب.

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية أخر أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الأربعاء 14/8/2019.