الإسكان : انتهينا من تنفيذ 3120 وحدة سكنية بمدينة أسوان الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية، عن أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3120 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة، وجارٍ تنفيذ 3600 وحدة سكنية أخرى بالمشروع.

وكشفت الوزارة في بيانًا لها عن أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بمدينة أسوان الجديد منذ عام 2014 وحتى الآن بلغ نحو 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 750 مليون جنيه حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة قبل عام 2014

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وأشارت الوزارة، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ 58 عمارة بعدد 1160 وحدة سكنية في شهر ديسمبر، وكذا 42 عمارة بعدد 840 وحدة في شهر يونيو/ حزيران 2020، مؤكداً أنه تم تخصيص 3891 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.





وتابع " الوزارة في بيانها"، أنه جارٍ تنفيذ 66 فيلا سكنية بالمرحلة الأولى العاجلة بمشروع الشريط السياحي بالمدينة على مساحة 180 فداناً، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو 35 بالمائة، وجارٍ إسناد تنفيذ 463 فيلا أخرى ضمن المرحلة العاجلة بالمدينة.

وذكرت " الوزارة"، أنه تم طرح عدد 1208 قطعة أرض سكنية صغيرة بالمدينة، منها 49 قطعة أرض إسكان اجتماعي على مساحة 6 أفدنة، تم ترفيقها وتسليمها إلى الفائزين بها، وكذا 866 قطعة أرض إسكان اجتماعي على مساحة 105 أفدنة واستكمال تنفيذ أعمال المرافق بها لتسليمها إلى مستحقيها.





ولفت" الوزارة" إلى أنه تم طرح 209 قطع أراض بمشروع "بيت الوطن" على مساحة 45 فداناً تم ترفيقها وجارٍ التسليم إلى مستحقيها، و74 قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الأكثر تميزاً على مساحة 18 فدانا، ويجري حالياً تنفيذ أعمال المرافق بها، و10 قطع أراض ضمن مشروع المستثمر الصغير على مساحة 2.5 فدان جارِ ترفيقها.