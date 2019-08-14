وزارة البترول: تحويل 33 ألف سيارة العام الماضى للعمل بالغاز الطبيعي

أكدت وزارة البترول والثورة المعدنيه، اليوم الأربعاء، على أن الدولة تتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز، إضافة لتوفير آليات تمويل جديدة لعملية تحويل المركبات للغاز الطبيعى بما يسهم في زيادة معدلات التحويل، مشيراً إلى أنه تم تحويل 33 ألف سيارة خلال العام الماضي.

وأوضحت "الوزارة" في بيانًا لها، أنها تستهدف تحويل 50 ألف سيارة سنوياً (ملاكي- نقل جماعي) للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار.

وأشارت" الوزارة" إلى أن الدولة تستهدف من خلال تلك الإجراءات التيسير علي المواطنين؛ لرفع معدل الإقبال على تحويل السيارات إلى العمل بالغاز .





وأكدت "الوزارة" على أن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز، أحد الحلول لترشيد استهلاك البنزين والسولار وخفض جانب من الاستيراد ، والمساهمة في خفض جانب من الدعم الموجه للمنتجات البترولية .





واستطردت في بيانها، إلى أن الوزير وجة تعليماتة لشركتى كارجاس وغازتك التابعتين لقطاع البترول بالاستمرار في تقديم تيسيرات في سداد قيمة التحويل لحائزي السيارات الراغبين فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ودراسة استحداث أنظمة جديدة وميسرة للسداد.





وأشارت" الوزارة" إلى أن الشركتين تقدم حالياً تسهيلات في سداد قيمة التحويل لحائزي السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم وذلك من خلال أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة .





وأشادت "الوزارة" بالتعاون الممتد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات والذى أثمر عن تمويل عمليات تحويل 34 ألف سيارة بقيمة 172 مليون جنيه .