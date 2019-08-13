نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 13/8/2019





قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم إزالة بعض المنتجات من قائمة التعريفات المقترحة بناءً على الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى ولن تواجه رسوماً إضافية بنسبة 10 %.





أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة للتيسير على الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة؛ بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وفق القواعد المقررة.





يعد حسين سالم رجل الاعمال الذي توفي صباح، اليوم الثلاثاء، أبرز رجال الأعمال المصريون، والذين اشتهرو في عهد نظام الرئيس السابق؛ لدورة اللافت في إتمام إتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل من خلال شركة البحر المتوسط.





تستأنف البورصة والبنوك العاملة فى السوق المصرية نشاطهما غدا الأربعاء، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، والتى امتدت على مدار 3 أيام بدءا من الأحد الماضى وحتى اليوم الثلاثاء.





أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الثلاثاء، على أنه تم الانتهاء من المخطط التفصيلي للمرحلة العاجلة بالمرحلة الأولى على مساحة حوالي 1056 فدانا بمدينتي ملوي والفشن الجديدتين.





حققت أسعار الذهب المحلي ارتفاع غير مسبوق خلال تعاملات ثالث أيام العيد اليوم الثلاثاء، لتصعد بنحو 21 جنيهأ بدعم من الارتفاع العالمي للمعدن الأصفر، ليكسر الذهب عيار 21 حاجز الـ 700 جنيهًا، وعيار 24 يكسر حاجز الـ 800 جنيهًا.





بلغت قيمة مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات، التي يجري تنفيذها أو المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من 859 مليار دولار.





واصلت الليرة التركية التراجع لليوم الثالث على التوالي لتخسر 1 % خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام الدولار، في الوقت الذي ما زال فيه الحذر ينتاب المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتيني لمستويات متدنية قياسية.







نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية ثالث أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الثلاثاء 13/8/2019.