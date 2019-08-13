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غدًا الاربعاء.. البورصة والبنوك يستأنفون عملهم بعد أنتهاء أجازة عيد الاضحى

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:54 م
غدًا الاربعاء.. البورصة والبنوك يستأنفون عملهم بعد أنتهاء أجازة عيد الاضحى
طارق عامر محافظ البنك المركزي
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تستأنف البورصة والبنوك العاملة فى السوق المصرية نشاطهما غدا الأربعاء، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، والتى امتدت على مدار 3 أيام بدءا من الأحد الماضى وحتى اليوم الثلاثاء.

 

 

 

وكان مجلس الوزراء قد قرر اعتبار الفترة من يوم السبت حتى الأربعاء إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف عملها يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الجارى.

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