الليرة التركية تواصل التراجع لليوم الثالث علي التوالي
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:07 م
وكالات
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واصلت الليرة التركية التراجع لليوم الثالث على التوالي لتخسر 1 % خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام الدولار، في الوقت الذي ما زال فيه الحذر ينتاب المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتيني لمستويات متدنية قياسية.
وبحلول الساعة 1217 بتوقيت جرينتش، بلغت الليرة 5.6245 مقابل الدولار، منخفضة نحو 1.1 بالمئة مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الاثنين البالغ 5.5630. وفي وقت سابق، انخفضت الليرة إلى 5.6360 وهو أضعف مستوياتها منذ 29 يوليو تموز.
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