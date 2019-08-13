أسعار الذهب المحلي تتجاوز الـ 800 جنيه خلال تعاملات ثالث أيام العيد اليوم الثلاثاء 13/8/2019
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:17 م
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الذهب المحلي ارتفاع غير مسبوق خلال تعاملات ثالث أيام العيد اليوم الثلاثاء، لتصعد بنحو 21 جنيهأ بدعم من الارتفاع العالمي للمعدن الأصفر، ليكسر الذهب عيار 21 حاجز الـ 700 جنيهًا، وعيار 24 يكسر حاجز الـ 800 جنيهًا.
أسعار الذهب في مصر:
الذهب عيار 18 سعر 605 جنيهًا
الذهب عيار 21 سعر 706 جنيهًا
الذهب عيار 24 سعر 807 جنيهًا
الجنيه الذهب 5608 جنيهًا
وارتفعت أسعار الذهب بوتيرة قوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ربح المعدن الأصفر أكثر من 18 دولاراً عند أعلى مستوى في 6 سنوات مع الاضطرابات السياسية.
وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.2 بالمائة إلى 1535.80 دولار للأوقية رابحاً 18.60 دولار.
وكان المعدن الأصفر أنهى جلسة الأمس رابحاً 9 دولارات مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.
كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12.40 دولار إلى 1523.88 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.555.
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