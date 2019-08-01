أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 30-7-2019
الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:47 ص
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أمنية فوزي - رقية جمال - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الأرصاد" الجوية تحذر: كارثة على العالم أجمع.. وهذا ما سيحدث
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم، بواقع درجة يوميًا، موضحًا أن درجة الحرارة على القاهرة بالأمس كانت 38 درجة، واليوم 37، وغدًا ستصبح 36 درجة، موضحًا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعلنا لا نشعر بهذا الانخفاض.
"السيسي": لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت مصر "خربت"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن خطة الإصلاح الاقتصادي كانت ضرورية، و"لو لم نقم بتطبيقها لكانت مصر هتخرب، مكنش معانا فلوس نجيب مستلزمات للمصانع، وكانت هتتراكم العمالة في الشوارع وتحدث ثورة في البلد".
السيسي: "شعور المصريين بتحسن الأوضاع سيبدأ في 2020 وهنتحاسب من العام المقبل"
وأضاف "السيسي": "الحمد لله معايا وزراء مخلصين في عملهم، وشعور المصريين بتحسن الأوضاع سيبدأ في عام 2020، هنبدأ نتحاسب من العام المقبل".
الرئيس السيسي: مصر حققت 82 اكتشافًا بعد حقل ظهر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حققت 82 اكتشافًا بعد اكتشاف حقل ظهر، لكن ليس بمستوى هذا الحقل.
تعرف على توصيات الرئيس السيسي في ختام مؤتمر الشباب السابع
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من التكليفات للحكومة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، حيث تكلف الحكومة بتحويل نموذج المحاكة للحكومة إلى حالة حوارية دائمة.
السيسي يمازح وزير الكهرباء: "لما بقوله حط فلوس على فاتورتك عشان النظافة بيرفض"
داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء أثناء حديثه عن مشكلة القمامة في مصر قائلًا: "لما بقول الدكتور شاكر حط فلوس على فاتورتك عشان النظافة بيرفض ويقول الفاتورة كبيرة ومحدش يقرب مني.. ولما أقولة مفيش آلية غيرك لجمع أموال القمامة الدكتور شاكر بيرفض وإحنا ناس ديمقراطين وبنسمع الكلام".
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
"السيسي" يوجه رسالة لـ المصريين.. ويؤكد: "حققنا إنجازًا غير مسبوق"
وتابع "السيسي": "حققنا إنجازًا غير مسبوقًا كـ عدد سنين عمل، والمطلوب كان ضخمًا للغاية، وتحقق هذا الإنجاز بنا جميعًا".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الأرصاد" الجوية تحذر: كارثة على العالم أجمع.. وهذا ما سيحدث
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم، بواقع درجة يوميًا، موضحًا أن درجة الحرارة على القاهرة بالأمس كانت 38 درجة، واليوم 37، وغدًا ستصبح 36 درجة، موضحًا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعلنا لا نشعر بهذا الانخفاض.
"السيسي": لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت مصر "خربت"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن خطة الإصلاح الاقتصادي كانت ضرورية، و"لو لم نقم بتطبيقها لكانت مصر هتخرب، مكنش معانا فلوس نجيب مستلزمات للمصانع، وكانت هتتراكم العمالة في الشوارع وتحدث ثورة في البلد".
السيسي: "شعور المصريين بتحسن الأوضاع سيبدأ في 2020 وهنتحاسب من العام المقبل"
وأضاف "السيسي": "الحمد لله معايا وزراء مخلصين في عملهم، وشعور المصريين بتحسن الأوضاع سيبدأ في عام 2020، هنبدأ نتحاسب من العام المقبل".
الرئيس السيسي: مصر حققت 82 اكتشافًا بعد حقل ظهر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حققت 82 اكتشافًا بعد اكتشاف حقل ظهر، لكن ليس بمستوى هذا الحقل.
تعرف على توصيات الرئيس السيسي في ختام مؤتمر الشباب السابع
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من التكليفات للحكومة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، حيث تكلف الحكومة بتحويل نموذج المحاكة للحكومة إلى حالة حوارية دائمة.
السيسي يمازح وزير الكهرباء: "لما بقوله حط فلوس على فاتورتك عشان النظافة بيرفض"
داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء أثناء حديثه عن مشكلة القمامة في مصر قائلًا: "لما بقول الدكتور شاكر حط فلوس على فاتورتك عشان النظافة بيرفض ويقول الفاتورة كبيرة ومحدش يقرب مني.. ولما أقولة مفيش آلية غيرك لجمع أموال القمامة الدكتور شاكر بيرفض وإحنا ناس ديمقراطين وبنسمع الكلام".
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
"السيسي" يوجه رسالة لـ المصريين.. ويؤكد: "حققنا إنجازًا غير مسبوق"
وتابع "السيسي": "حققنا إنجازًا غير مسبوقًا كـ عدد سنين عمل، والمطلوب كان ضخمًا للغاية، وتحقق هذا الإنجاز بنا جميعًا".
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