تعرف على توصيات الرئيس السيسي في ختام مؤتمر الشباب السابع

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من التكليفات للحكومة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، حيث كلف الحكومة بتحويل نموذج المحاكة للحكومة إلى حالة حوارية دائمة.





كما قرر تشكيل مجموعات شبابية لمعاونة جهات الدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى وتبدأ العمل فورا تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية.





وكلف الرئيس، الحكومة ببحث مشروع "رأس التين"، المقدم من شباب المؤتمر لتأكيد على أهمية قيام المطورين العقارين بتنفيذ هذا المشروع.





كما طالب رئاسة مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من نموذج المحاكة ورفع تقرير بها خلال 15 يوما، ومناقشة ما ورد بها في مؤتمر الشباب القادم.





وكلف رئاسية مجلس الوزراء إيضا بإطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر فقرًا "حياة كريمة"، وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر.





ووجه الرئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور لمشروعي قانون المحليات ومجلس الشيوخ، والتقدم بهما لمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.





كما كلف شباب نموذج المحاكة الدولة المصرية بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية للدولة ببدء في تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومي بشكل فوري.





وطالب الحكومة بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يشمل مركز تدريب للشباب العربي والأفريقي بالتوسع في تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة.





وكلف رئاسة الوزراء وأجهزة الدولة بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على ان يبدأ بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.



