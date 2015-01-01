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"السيسي": لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت مصر "خربت"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:41 م
السيسي: لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت مصر خربت
الرئيس السيسي
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رقية جمال
 
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن خطة الإصلاح الاقتصادي كانت ضرورية، و"لو لم نقم بتطبيقها لكانت مصر هتخرب، مكنش معانا فلوس نجيب مستلزمات للمصانع، وكانت هتتراكم العمالة في الشوارع وتحدث ثورة في البلد".

وأضاف "السيسي"، على هامش مشاركته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن حياة كريمة هو عبارة عن حل مواقف وتكريس الجهود وتكثيفها، ومحاولة لعلاج مشاكل مزمنة بمناطق أكثر فقرًا على الإطلاق وتغييرها تمامًا، معقبًا: "لو مقدرتش أعالجه كله أحل جزء منه، ابدأ بالقرى الأكثر فقرًا وبعد الانتهاء منها نذهب للقرى الفقيرة".

وتابع، مخاطبًا الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني: "شيلوا مع مصر علشان تكون في المكانة اللي إحنا عايزينها".

وأردف مخاطبًا المصريين: "العمل الكتير والصبر اللي هيحل مشاكلنا اللي ظروفه صعبة يشتغل مينامش علشان يغير واقعه".

وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
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