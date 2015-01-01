الرئيس السيسي: مصر حققت 82 اكتشافًا بعد حقل ظهر
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:26 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حققت 82 اكتشافًا بعد اكتشاف حقل ظهر، لكن ليس بمستوى هذا الحقل.
وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، في المؤتمر الوطني السابع للشباب، مساء الأربعاء، أن ترسيم مصر الحدود البحرية مع قبرص والسعودية، شكل فرصة لمصر للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهذا زاد من احتمالية اكتشاف حقول أخرى تضيف لرصيد مصر.
وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، في المؤتمر الوطني السابع للشباب، مساء الأربعاء، أن ترسيم مصر الحدود البحرية مع قبرص والسعودية، شكل فرصة لمصر للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهذا زاد من احتمالية اكتشاف حقول أخرى تضيف لرصيد مصر.
وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
Advertisements
- السيسي: لولا ترسيم الحدود مع قبرص لم نكن لنكتشف حقول الغاز
- عاجل.. بدء جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب
- السيسي: "ببعض الدول لا يستطيع المواطن زرع شجرة إلا بتصديق من المحليات"
- السيسي: "البرلمان يقوم بدور كبير جدًا.. ودا مش مجاملة"
- السيسي يكشف السبب وراء عدم انعقاد مؤتمر الشباب كل 3 شهور
- الرئيس السيسي: مصر تسعى لإيجاد حلول بعيدة عن العمل العسكري
- السيسي: مصر ستنطلق في عام 2020 بشكل قوي.. "بنسابق الزمن"
- السيسي: "معقولة 100 مليون مصري مفهومش 1000 لاعب كرة قدم كويس"
- السيسي: ترسيم الحدود مع قبرص والسعودية وفر لنا فرصة جديدة للاكتشافات
- السيسي: منتدى شرق المتوسط للغاز يعكس مكانة القاهرة