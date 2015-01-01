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الرئيس السيسي: مصر حققت 82 اكتشافًا بعد حقل ظهر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:26 م
الرئيس السيسي: مصر حققت 82 اكتشافًا بعد حقل ظهر
الرئيس السيسي
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كساب أحمد
 
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حققت 82 اكتشافًا بعد اكتشاف حقل ظهر، لكن ليس بمستوى هذا الحقل.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، في المؤتمر الوطني السابع للشباب، مساء الأربعاء، أن ترسيم مصر الحدود البحرية مع قبرص والسعودية، شكل فرصة لمصر للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهذا زاد من احتمالية اكتشاف حقول أخرى تضيف لرصيد مصر.

وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
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