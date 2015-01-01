نشرة أخبار منتصف الليل.. غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية، ورئيس النواب يعود إلى القاهرة عقب ختام جولته الإفريقية بكينيا ورواندا.

غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية





قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية التى أعلنتها الوزارة.

رئيس النواب يعود إلى القاهرة عقب ختام جولته الإفريقية بكينيا ورواندا

عاد إلي القاهرة اليوم، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والوفد المرافق له، مختتما جولة إفريقية شملت كينيا ورواندا.

السفارة المصرية بكندا تنكس الأعلام حدادا على وفاة الرئيس التونسي





نكست السفارة المصرية في العاصمة الكندية أوتاوا، اليوم الجمعة، العلم لمدة ثلاثة أيام حدادا وتضامنا مع الحكومة والشعب التونسي بعد إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

طوارئ في مطار أمريكي بعد اعتقال شخص بتهمة الإرهاب





كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن سلطات مطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك، رفعت درجة الطوارئ إلى القصوى، بعد اعتقال شخص بتهمة الإرهاب.

هزة أرضية تضرب وسط إيران





أفادت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بأن هزة أرضية عنيفة ضربت محافظة يزد وسط إيران، دون مزيد من التفاصيل عن وجود ضحايا أو الخسائر.