السفارة المصرية بكندا تنكس الأعلام حدادا على وفاة الرئيس التونسي

نكست السفارة المصرية في العاصمة الكندية أوتاوا، اليوم الجمعة، العلم لمدة ثلاثة أيام حدادا وتضامنا مع الحكومة والشعب التونسي بعد إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.





وتوجه السفير المصري أحمد أبو زيد، اليوم، إلى مقر السفارة التونسية بكندا للتوقيع في دفتر العزاء الخاص بالرئيس التونسي الراحل، كما تم تنكيس العلم في دار سكن السفير.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الحداد بالبلاد أمس ولمدة ثلاثة أيام لرحيل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.



