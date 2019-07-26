ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السفارة المصرية بكندا تنكس الأعلام حدادا على وفاة الرئيس التونسي

الجمعة 26/يوليه/2019 - 08:05 م
السفارة المصرية بكندا تنكس الأعلام حدادا على وفاة الرئيس التونسي
قائد السبسي
Advertisements
طباعة
أ ش أ
 
Advertisements
نكست السفارة المصرية في العاصمة الكندية أوتاوا، اليوم الجمعة، العلم لمدة ثلاثة أيام حدادا وتضامنا مع الحكومة والشعب التونسي بعد إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وتوجه السفير المصري أحمد أبو زيد، اليوم، إلى مقر السفارة التونسية بكندا للتوقيع في دفتر العزاء الخاص بالرئيس التونسي الراحل، كما تم تنكيس العلم في دار سكن السفير.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الحداد بالبلاد أمس ولمدة ثلاثة أيام لرحيل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

Advertisements
المزيد عن: وفاة رئيس تونس وفاة الرئيس التونسي السفارة المصرية في العاصمة الكندية السفارة المصرية بكندا الرئيس التونس
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم