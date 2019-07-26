ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طوارئ في مطار أمريكي بعد اعتقال شخص بتهمة الإرهاب

الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:28 م
طوارئ في مطار أمريكي بعد اعتقال شخص بتهمة الإرهاب
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن سلطات مطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك، رفعت درجة الطوارئ إلى القصوى، بعد اعتقال شخص بتهمة الإرهاب.

ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مصدر أمني قوله، إن سلطات إنفاذ القانون، ألقت اليوم الجمعة القبض على شخص بتهمة الإرهاب، بعدما حاول السفر إلى أفغانستان، من أجل الانضمام إلى حركة "طالبان".

ورفض المصدر الأمني أو سلطات المطار، الكشف عن هوية الرجل الملقى القبض عليه بعد.

كما لم يكشف المصدر، عن كيفية معرفة جهات إنفاذ القانون أن الرجل الملقى القبض عليه كان سيسافر من أجل الانضمام إلى طالبان أم سيسافر لأي غرض آخر.

وذكر تقرير الشبكة الأمريكية، أن الرجل تم إلقاء القبض عليه، بينما كان يحاول أن يركب طائرة متجهة إلى باكستان.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يمثل الرجل أمام محكمة فيدرالية أمريكية في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وقال المصدر إن الرجل لم يكن يشكل أي تهديدا على مطار كينيدي أو على البلاد في الوقت الحالي، لكنه تم اعتقاله بعدما علمنا أنه كان ينوي التوجه إلى "طالبان".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم