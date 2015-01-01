رئيس النواب يعود إلى القاهرة عقب ختام جولته الإفريقية بكينيا ورواندا

عاد إلي القاهرة اليوم، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والوفد المرافق له، مختتما جولة إفريقية شملت كينيا ورواندا.





وأجري رئيس مجلس النواب - خلال زيارته إلي كينيا - مباحثات مع كل من رئيسي الجمعية الوطنية الكينية ومجلس الشيوخ الكيني وزعيم الأغلبية بالجمعية الوطنية الكينية.





وخلال زيارته إلي رواندا، أجري مباحثات مع كل من رئيس مجلس النواب الرواندي ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء بالإنابة عن رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي الذي كان متواجداً خارج البلاد خلال فترة الزيارة، كما التقي في ختام زيارته مع رئيس مجلس تنمية رواندا.





استهدفت جولة الدكتور علي عبد العال تعزيز العلاقات المصرية مع كينيا ورواندا خاصة علي المستوي البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وبعض القضايا علي مستوي القارة الإفريقية.





وقوبل وفد مجلس النواب خلال الجولة الإفريقية بحفاوة بالغة من جانب المسئولين من كينيا ورواندا، عكست تقديرهم لمصر وقيادتها السياسية.





وأشادوا - خلال لقاءاتهم - مع الدكتور عبد العال بالتجربة البرلمانية والدور المصري القوي علي مستوي القارة الإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، وأكدوا تقديرهم الشديد للجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الدفاع عن قضايا القارة الإفريقية.



