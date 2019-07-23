أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 23-7-2019
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:18 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الشهاوي: كلمة السيسي في حفل تخريج دفعات الكليات العسكرية تضمنت رسائل عدة
وأضاف "الشهاوي"، أن عيون الخريجين بها إرادة وتحدي لمجابهة التحديات التي تجابه مصر، وكلمة الرئيس السيسي، بحفل التخرج، تضمنت رسائل عديدة، تمثلت في أن الشعب المصري يواجه تحديين كبيرين وهما محاربة الإرهاب، والاقتصاد.
باحث اقتصادي: إقالة محافظ البنك المركزي التركي يؤكد عشوائية قرارت "أردوغان"
وتابع، أن إقالة محافظ البنك المركزي التركي، يؤكد أن هناك عشوائية في القرارات الاقتصادية التي يتخذها أردوغان، ففي دساتير جميع دول العالم لا يحق للسلطة التنفيذية التدخل في آلية عمل البنوك المركزية، وتبرير "أردوغان" لهذا القرار أن محافظ البنك المركزي لم يتبع التعليمات التي تم وضعها من جانب الحكومة التركية.
مبروك عطية: يجوز للفتاة أن تستنجد بالحكومة من والدها في هذه الحالة
ونوه بأن الشرع أحل للفتاة ألا تطيع وليها إذا كان ظالما، مضيفا: "البنت ممكن تقول الحقيني يا حكومة، أبويا عايز يزوجني لحد غير كفء"، والحكومة شرعا يجب أن تنقذها من والدها.
مدير مركز السموم تكشف عن حقيقة تسمم البطيخ بالإسكندرية
نفت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم بالإسكندرية، ماتردد عن تسمم البطيخ، مشيرة إلى أن البطيخ زرعة مغلقة ومن الصعب أن تتعرض إلى بكتيريا".
"الصحة": توزيع نصف مليون شريط أقراص منع الحمل على الوحدات الصحية
وأشارت إلى أن الدواء المستورد لم يكن في الصيدليات الخاصة بسبب أزمة استيراد، مشيرة إلى أنه تم توزيع نصف مليون شريط لأقراص منع الحمل، على الوحدات الصحية، لتعويض السيدات التي تشتريه من الصيدليات بـ65 جنيها، مقابل 65 قرشا في الوحدات الصحية.
مكرم أحمد: علاقة بريطانيا بالإخوان وراء التصرفات المعادية لمصر
وأضاف أن هناك سر يجعل بريطانيا في الطرف المعادي لمصر، حيث الإنجليز هم من بادروا بوقف السياحة، معتبرًا أن السبب الأقرب لتفسير تصرفات بريطانيا هو العلاقة القديمة التي تربطهم بجماعة الإخوان.
نبيلة مكرم عن اتهامها بتهديد المعارضين: "الدولة لا تهدد أبنائها"
وأكدت "مكرم"، أن الدولة لا تهدد أبنائها، والدولة تطمأن المصريين بالخارج وهذا ما تفعله.
المفرج عنهم بعفو رئاسي يوجهون الشكر للرئيس السيسي: "فرحتنا مالهاش وصف"
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لأنه يعيده إلى أسرته قبل استكمال مدته.
مكتب التنسيق: لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالحد الأدنى للقبول في أي كلية
ولفت إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالحد الأدنى للقبول في أي كلية، قبل انتهاء فرز رغبات طلاب المرحلة الأولى، معقبًا: "لو في 1000 طالب غيروا رغباتهم، ده هيغير الحد الأدني للقبول في الكليات".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الشهاوي: كلمة السيسي في حفل تخريج دفعات الكليات العسكرية تضمنت رسائل عدة
وأضاف "الشهاوي"، أن عيون الخريجين بها إرادة وتحدي لمجابهة التحديات التي تجابه مصر، وكلمة الرئيس السيسي، بحفل التخرج، تضمنت رسائل عديدة، تمثلت في أن الشعب المصري يواجه تحديين كبيرين وهما محاربة الإرهاب، والاقتصاد.
باحث اقتصادي: إقالة محافظ البنك المركزي التركي يؤكد عشوائية قرارت "أردوغان"
وتابع، أن إقالة محافظ البنك المركزي التركي، يؤكد أن هناك عشوائية في القرارات الاقتصادية التي يتخذها أردوغان، ففي دساتير جميع دول العالم لا يحق للسلطة التنفيذية التدخل في آلية عمل البنوك المركزية، وتبرير "أردوغان" لهذا القرار أن محافظ البنك المركزي لم يتبع التعليمات التي تم وضعها من جانب الحكومة التركية.
مبروك عطية: يجوز للفتاة أن تستنجد بالحكومة من والدها في هذه الحالة
ونوه بأن الشرع أحل للفتاة ألا تطيع وليها إذا كان ظالما، مضيفا: "البنت ممكن تقول الحقيني يا حكومة، أبويا عايز يزوجني لحد غير كفء"، والحكومة شرعا يجب أن تنقذها من والدها.
مدير مركز السموم تكشف عن حقيقة تسمم البطيخ بالإسكندرية
نفت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم بالإسكندرية، ماتردد عن تسمم البطيخ، مشيرة إلى أن البطيخ زرعة مغلقة ومن الصعب أن تتعرض إلى بكتيريا".
"الصحة": توزيع نصف مليون شريط أقراص منع الحمل على الوحدات الصحية
وأشارت إلى أن الدواء المستورد لم يكن في الصيدليات الخاصة بسبب أزمة استيراد، مشيرة إلى أنه تم توزيع نصف مليون شريط لأقراص منع الحمل، على الوحدات الصحية، لتعويض السيدات التي تشتريه من الصيدليات بـ65 جنيها، مقابل 65 قرشا في الوحدات الصحية.
مكرم أحمد: علاقة بريطانيا بالإخوان وراء التصرفات المعادية لمصر
وأضاف أن هناك سر يجعل بريطانيا في الطرف المعادي لمصر، حيث الإنجليز هم من بادروا بوقف السياحة، معتبرًا أن السبب الأقرب لتفسير تصرفات بريطانيا هو العلاقة القديمة التي تربطهم بجماعة الإخوان.
نبيلة مكرم عن اتهامها بتهديد المعارضين: "الدولة لا تهدد أبنائها"
وأكدت "مكرم"، أن الدولة لا تهدد أبنائها، والدولة تطمأن المصريين بالخارج وهذا ما تفعله.
المفرج عنهم بعفو رئاسي يوجهون الشكر للرئيس السيسي: "فرحتنا مالهاش وصف"
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لأنه يعيده إلى أسرته قبل استكمال مدته.
مكتب التنسيق: لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالحد الأدنى للقبول في أي كلية
ولفت إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالحد الأدنى للقبول في أي كلية، قبل انتهاء فرز رغبات طلاب المرحلة الأولى، معقبًا: "لو في 1000 طالب غيروا رغباتهم، ده هيغير الحد الأدني للقبول في الكليات".
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