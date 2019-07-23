مكتب التنسيق: لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالحد الأدنى للقبول في أي كلية

قال سيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن 120 ألف طالب قدموا في المرحلة الأولى من التنسيق حتى الآن، متابعًا: "يا ريت طلاب المرحلة الأولى ما يتأخروش عن تقديم رغباتهم، قبل يوم الخميس في الساعة السابعة مساءً".





وتابع المشرف على مكتب التنسيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن المستهدف في المرحلة الأولى هو 134 ألف طالب، لافتَا إلى أي طالب لديه الحق في الدخول إلى موقع التنسيق للتأكد أو لتغير رغباته، قبل انتهاء الوقت المخصص.



