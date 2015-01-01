الشهاوي: كلمة السيسي في حفل تخريج دفعات الكليات العسكرية تضمنت رسائل عدة

قال اللواء محمد الشهاوي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تخرج دفعة من طلبة الكليات العسكرية يتزامن هذا العام مع ذكرى ثورة 23 يوليو، التي غيرت جميع الدول التي كانت تتطلع للحرية والاستقرار والاستقلال.





وأضاف "الشهاوي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن عيون الخريجين بها إرادة وتحدي لمجابهة التحديات التي تجابه مصر، وكلمة الرئيس السيسي، بحفل التخرج، تضمنت رسائل عديدة، تمثلت في أن الشعب المصري يواجه تحديين كبيرين وهما محاربة الإرهاب، والاقتصاد.



