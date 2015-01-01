"الصحة": توزيع نصف مليون شريط أقراص منع الحمل على الوحدات الصحية
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:35 م
داليا الحسين
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نفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، ما تردد عن وجود نقص في أدوية تنظيم الأسرة، في الوحدات الصحية والمستشفيات، مؤكدة أن هذا الأمر عارٍ عن الصحة تماما.
وأضافت"السنباطي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن توفير أدوية منع الحمل لتنظيم الأسرة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو الأهلي من أهم المحاور التي يعمل عليها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.
وأكدت أنه لا يوجد نقص في وسائل تنظيم الأسرة، سواء في الوحدات الصحية أو المستشفيات أو الجمعيات الأهلية، معلقة: "المشكلة قد تكون في الصيدليات الخاصة التي تقوم ببيع أدوية منع الحمل المستوردة المرتفعة الثمن التي يتراوح سعرها من 30 إلى 65 جنيها".
وأشارت إلى أن الدواء المستورد لم يكن في الصيدليات الخاصة بسبب أزمة استيراد، مشيرة إلى أنه تم توزيع نصف مليون شريط لأقراص منع الحمل، على الوحدات الصحية، لتعويض السيدات التي تشتريه من الصيدليات بـ65 جنيها، مقابل 65 قرشا في الوحدات الصحية.
وأضافت"السنباطي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن توفير أدوية منع الحمل لتنظيم الأسرة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو الأهلي من أهم المحاور التي يعمل عليها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.
وأكدت أنه لا يوجد نقص في وسائل تنظيم الأسرة، سواء في الوحدات الصحية أو المستشفيات أو الجمعيات الأهلية، معلقة: "المشكلة قد تكون في الصيدليات الخاصة التي تقوم ببيع أدوية منع الحمل المستوردة المرتفعة الثمن التي يتراوح سعرها من 30 إلى 65 جنيها".
وأشارت إلى أن الدواء المستورد لم يكن في الصيدليات الخاصة بسبب أزمة استيراد، مشيرة إلى أنه تم توزيع نصف مليون شريط لأقراص منع الحمل، على الوحدات الصحية، لتعويض السيدات التي تشتريه من الصيدليات بـ65 جنيها، مقابل 65 قرشا في الوحدات الصحية.
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