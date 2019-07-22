أبرز أخبار التوك شو الاثنين 22-7-2019
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:40 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أستاذ تمويل: تحسن قيمة الجنيه المصري يرجع لزيادة المعروض من النقد الأجنبي
وأضاف "إبراهيم"، أن الجنيه تحسن كثيرًا أمام العملات الرئيسية نتيجة تدفق موارد النقد الأجنبي بشكل جيد على الاقتصاد المصري منذ بداية هذا العام.
خبير اقتصادي: تطوير منطقة المثلث الذهبي من أهم المشروعات القومية بمصر
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قامت بالتخطيط لأكثر من 500 مشروع قومي، من أهمها تطوير منطقة المثلث الذهبي بالبحر الأحمر.
"الأرصاد" تصدر بيانًا عاجلًا عن طقس الثلاثاء
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
خالد سعد: حجم الآثار المكتشفة لا يُمثل 30% مما هو موجود في باطن الأرض
قال الدكتور خالد سعد، مدير عام إدارة أثار ما قبل التاريخ، إن حجم الأثار المكتشفة منذ الحملة الفرنسية إلى الآن، لا يمثل 30% من الأثار المصرية الموجودة داخل باطن الأرض.
موقف طريف لـ"السيسي" في حفل تخرج الكليات العسكرية (فيديو)
داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد ياسر وهبة المعلق العسكري للقوات المسلحة، لقوله: "إن مصر محروسة بالعناية الإلهية وشعبها الآبي وشرطتها وجيشها، وأن الدهر قد شاب، ومصر لم تبلغ حتى الكبر"، خلال تقديمه حفل تخريج دفعة جديدة من عدد من الكليات العسكرية.
أسامة هيكل: مصر صامدة في مواجهة الإرهاب.. والمجتمع الدولي عاجز
وأشار "هيكل"، إلى أن مصر واجهت مواقف صعبة بسبب الإرهاب، ولكنها صامدة.
محامي "فتاة العياط" يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة (فيديو)
قال حسن شومان محامى المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة العياط"، إن الطب الشرعى أكد عذرية الفتاة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل دافع قوي للفتاة للقتل للحفاظ على شرفها وعذريتها.
السفير السعودي بالقاهرة: مصر والمملكة يعيشان نهضة تنموية كبرى في كافة المجالات
قال السفير أسامة نقلى سفير السعودية بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية، إن مصر والسعودية يعيشان نهضة تنموية كبرى في كافة المجالات، مؤكدًا أن البلدين يتعاونان في كافة المجالات.
التضامن: عقوبات للشركات التي لا تؤمن على موظفيها في القانون الجديد
وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، أن القانون وضع عقوبات على الشركات التي لا تؤمن على موظفيها.
خالد الجندي: النبي كان يتمنى بناء الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمدـ صلى الله عليه وسلم، كان لديه أمنية أن يبنى الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم، لافتا إلى أن الكعبة مستطيلة وأقل ارتفاعا على ما هى عليه اليوم.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أستاذ تمويل: تحسن قيمة الجنيه المصري يرجع لزيادة المعروض من النقد الأجنبي
وأضاف "إبراهيم"، أن الجنيه تحسن كثيرًا أمام العملات الرئيسية نتيجة تدفق موارد النقد الأجنبي بشكل جيد على الاقتصاد المصري منذ بداية هذا العام.
خبير اقتصادي: تطوير منطقة المثلث الذهبي من أهم المشروعات القومية بمصر
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قامت بالتخطيط لأكثر من 500 مشروع قومي، من أهمها تطوير منطقة المثلث الذهبي بالبحر الأحمر.
"الأرصاد" تصدر بيانًا عاجلًا عن طقس الثلاثاء
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
خالد سعد: حجم الآثار المكتشفة لا يُمثل 30% مما هو موجود في باطن الأرض
قال الدكتور خالد سعد، مدير عام إدارة أثار ما قبل التاريخ، إن حجم الأثار المكتشفة منذ الحملة الفرنسية إلى الآن، لا يمثل 30% من الأثار المصرية الموجودة داخل باطن الأرض.
موقف طريف لـ"السيسي" في حفل تخرج الكليات العسكرية (فيديو)
داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد ياسر وهبة المعلق العسكري للقوات المسلحة، لقوله: "إن مصر محروسة بالعناية الإلهية وشعبها الآبي وشرطتها وجيشها، وأن الدهر قد شاب، ومصر لم تبلغ حتى الكبر"، خلال تقديمه حفل تخريج دفعة جديدة من عدد من الكليات العسكرية.
أسامة هيكل: مصر صامدة في مواجهة الإرهاب.. والمجتمع الدولي عاجز
وأشار "هيكل"، إلى أن مصر واجهت مواقف صعبة بسبب الإرهاب، ولكنها صامدة.
محامي "فتاة العياط" يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة (فيديو)
قال حسن شومان محامى المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة العياط"، إن الطب الشرعى أكد عذرية الفتاة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل دافع قوي للفتاة للقتل للحفاظ على شرفها وعذريتها.
السفير السعودي بالقاهرة: مصر والمملكة يعيشان نهضة تنموية كبرى في كافة المجالات
قال السفير أسامة نقلى سفير السعودية بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية، إن مصر والسعودية يعيشان نهضة تنموية كبرى في كافة المجالات، مؤكدًا أن البلدين يتعاونان في كافة المجالات.
التضامن: عقوبات للشركات التي لا تؤمن على موظفيها في القانون الجديد
وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، أن القانون وضع عقوبات على الشركات التي لا تؤمن على موظفيها.
خالد الجندي: النبي كان يتمنى بناء الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمدـ صلى الله عليه وسلم، كان لديه أمنية أن يبنى الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم، لافتا إلى أن الكعبة مستطيلة وأقل ارتفاعا على ما هى عليه اليوم.
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المزيد عن: لتأمينات فتاة العياط تحسن قيمة الجنيه العميد ياسر وهبة
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