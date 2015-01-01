خالد الجندي: النبي كان يتمنى بناء الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمدـ صلى الله عليه وسلم، كان لديه أمنية أن يبنى الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم، لافتا إلى أن الكعبة مستطيلة وأقل ارتفاعا على ما هى عليه اليوم.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "من يقول أن الكعبة بناها القدماء المصريين، فهو ليس لديه علم بتاريخها، والكعبة كان بها بابين".



