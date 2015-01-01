خالد الجندي: النبي كان يتمنى بناء الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم
الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:46 م
أمنية فوزي
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمدـ صلى الله عليه وسلم، كان لديه أمنية أن يبنى الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم، لافتا إلى أن الكعبة مستطيلة وأقل ارتفاعا على ما هى عليه اليوم.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "من يقول أن الكعبة بناها القدماء المصريين، فهو ليس لديه علم بتاريخها، والكعبة كان بها بابين".
واستكمل: "وبعد ذلك بنوها العرب ليس على قواعد إبراهيم، بعد سقوطها نتيجة عوامل طبيعية، فلم يستطيعوا البناء نظر لنفاذ اموالهم".
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