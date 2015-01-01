أسامة هيكل: مصر صامدة في مواجهة الإرهاب.. والمجتمع الدولي عاجز
الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:45 م
هدى عبدالرازق
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قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حالة الاقتصاد مرتبطة بالوضع الأمني، موضحًا أن الشوارع في مصر لم تكن آمنة حتى 2014.
وأشار "هيكل"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر واجهت مواقف صعبة بسبب الإرهاب، ولكنها صامدة، مضيفًا أن مصر أصبحت دولة حقيقية وتمكنت من تحقيق الأمن والأمان لمواطنيها، وظهر ذلك في القدرة العسكرية والأمنية.
وأضاف أن المجتمع الدولي عاجز عن أن يأخذ إجراءا حاسم في قضية الإرهاب على الرغم من أن الدول التي تمول الإرهاب أصبحت واضحة.
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