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التضامن: عقوبات على الشركات التي لا تؤمن على موظفيها في القانون الجديد

الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:55 ص
التضامن: عقوبات على الشركات التي لا تؤمن على موظفيها في القانون الجديد
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أمنية فوزي
 
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كشف عمر محمد حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، عن أهم مزايا قانون التأمين الاجتماعي، موضحًا أن هذا القانون هو إصلاح لمنظومة التأمين الاجتماعي، ويوحد القوانين والمزايا ونسب الاشتراكات.

وأضاف "حسن"، خلال لقاءه خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن هذا القانون يحقق العدالة في التأمين الاجتماعي بين المؤمن عليهم في الفئات المختلفة.

وأشار إلى أنه أصبح هناك صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات، مما يجعل هناك استدامة مالية، لافتًا إلى أن القانون يفض التشابك مع وزارة المالية، ويعالج التضخم في الأمور، وبالتالي زيادة وتحسين المعاشات.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، أن القانون وضع عقوبات على الشركات التي لا تؤمن على موظفيها.
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