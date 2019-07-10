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أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 10-7-2019

الخميس 11/يوليه/2019 - 12:41 ص
أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 10-7-2019
أبرز أخبار التوك شو الأربعاء
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كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف

تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

"صقر": 5 مليارات جنيه زيادة في ميزانية البحث العلمي هذا العام
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي إن ميزانية البحث العلمي ارتفعت من 17 مليار جنيه في 2018 إلى 22 مليار جنيه في 2019، مشيرًا إلى أن زيادة هذا العام 5 مليارات جنيه.

والدة عمر القاضي: "ابني كان دائمًا بيقولي أنت أم الشهيد"
قالت رانده محمود، والدة الشهيد عمر القاضي، شهيد كمين العريش ليلة عيد الفطر إن نجلها كان يحب عمله كثيرًا، وكان دائما يردد لها: "أنت أم الشهيد".

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: درجة الحرارة 40
وتابع عبدالعال، أن مصر بدأت بالأمس ارتفاع درجة الحرارة، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة يوم الجمعة بـ40 درجة مئوية، وستنكسر درجة الحرارة يوم السبت 3 درجات.

عضو "القومي للأجور" عن زيادة الحد الأدنى لـ2000 جنيه: قفزة هائلة
وأضاف "البدوي"، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه كان مطلبًا شعبيًا، وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادته لـ2000 جنيه مرة واحدة بزيادة 800 جنيه يعد قفزة هائلة، حيث إن الحياة تطورت كثيرًا والأسعار أيضًا ارتفعت، ولكن لم يتوقع أحد أن يقوم السيسي بزيادة كل هذه النسبة.

متحدث "الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معدل التضخم انخفض لأقل من 9%، وهذا أقل معدل للتضخم خلال الأربع سنوات الماضية، وهذا ما أكدت عليه الكثير من الوكالات الاقتصادية العالمية.
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