متحدث "الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:39 م
كساب أحمد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معدل التضخم انخفض لأقل من 9%، وهذا أقل معدل للتضخم خلال الأربع سنوات الماضية، وهذا ما أكدت عليه الكثير من الوكالات الاقتصادية العالمية.
وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن وزارة التموين أكدت أن أسعار السلع لن تشهد أي زيادة بسبب رفع أسعار المحروقات، وهذا يرجع إلى وجود مخزون كافي من السلع الاستراتيجية، يكفي لمدة تقارب الـ6 شهور.
ولفت إلى أن هناك انخفاض في أسعار الدولار الفترة الحالية، وهذا من شأنه أن ينعكس على أسعار السلع بشكل ملحوظ الفترة المقبلة.
وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن وزارة التموين أكدت أن أسعار السلع لن تشهد أي زيادة بسبب رفع أسعار المحروقات، وهذا يرجع إلى وجود مخزون كافي من السلع الاستراتيجية، يكفي لمدة تقارب الـ6 شهور.
ولفت إلى أن هناك انخفاض في أسعار الدولار الفترة الحالية، وهذا من شأنه أن ينعكس على أسعار السلع بشكل ملحوظ الفترة المقبلة.
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