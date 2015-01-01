عضو "القومي للأجور" عن زيادة الحد الأدنى لـ2000 جنيه: قفزة هائلة

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قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن العلاوة الدورية قبل قانون الخدمة المدنية كان أقصى حد لها 6 جنيهات وربع، حيث إن العاملين في الدولة طالبوا لسنوات عديدة بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، قبل تطبيقه.



وأضاف "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه كان مطلبًا شعبيًا، وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادته لـ2000 جنيه مرة واحدة بزيادة 800 جنيه يعد قفزة هائلة، حيث إن الحياة تطورت كثيرًا والأسعار أيضًا ارتفعت، ولكن لم يتوقع أحد أن يقوم السيسي بزيادة كل هذه النسبة.



وتابع: "ده جزء من العدالة الاجتماعية، عشان الناس تعرف تودي ولادها مدارس، والإنسان يقدر يعيش عيشه مرتاحة شوية، ويكون فيه حالة من الارتياح النفسي والذهني، والعاملين في الدولة يقدروا يشموا نفسهم ويعيشوا وسط الناس اللي بتاخد أعلى منهم".

