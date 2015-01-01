"صقر": 5 مليارات جنيه زيادة في ميزانية البحث العلمي هذا العام

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قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي إن ميزانية البحث العلمي ارتفعت من 17 مليار جنيه في 2018 إلى 22 مليار جنيه في 2019، مشيرًا إلى أن زيادة هذا العام 5 مليارات جنيه.



وأضاف "صقر"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هذا الرقم يمثل أعلى تمويل حصل عليه البحث العلمي في تاريخ مصر؛ وهو يعد تمويل كبير، ولكن لم يصل إلى نسبة 1% من دخل الدولة وفقًا لما نص عليه الدستور.



وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي إلى أن الدولة أصدرت مجموعة من التشريعات لتحفيز البحث العلمي في مصر مثل قانون "حوافز العلوم والتكنلوجيا والابتكار"؛ والذي يعطي حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بأن يحصلوا على أرباح نتيجة تسويق الابتكارات؛ وهذا كان مجرم من قبل

