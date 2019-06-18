أخبار التوك شو × 24 ساعة: تفاصيل وفاة محمد مرسي
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:50 ص
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أمنية فوزي - رقية جمال - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
عاجل.. نتيجة الكشف الطبي لجثمان محمد مرسي
أظهر الكشف الطبي لـ محمد مرسي، عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمانه، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
إمام مسجد نيوزيلندا: "رأيت الصراط والجنة والنار أثناء الهجوم الإرهابي"
وأضاف "فودة": "كنت لا أستطيع التنفس من الدخان ومن حالة الذعر بعد إخراجي، وكنت على يقين بأنني ميت وتذكرت الله عز وجل والآخرة ورأيت الصراط والجنة والنار وأني معروض على الله، واستبشرت أني معروض على الله في هذا الوضع".
أحمد موسى: "خيرت الشاطر بيتعالج بـ 20 ألف جنيه.. ومرسي كان بياخد كل اللى عايزه"
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن قيمة علاج الإرهابي خيرت الشاطر التي تتكلفها مصلحة السجون شهريًا، مشيرا إلى أنها تصل إلى حوالي 20 ألف جنيه، معقبا: "بيخرج مرة أو اتنين من السجن كل شهر لأن عنده هلوسة أنه هيصاب بالسرطان، وكان بيطلب يتعامل مع معامل خارجية وكان بيحصل على طلبه".
أول تصريح من قاضي محاكمة "مرسي" على وفاته
قال المستشار محمد شيرين فهمي، إن محمد مرسي طلب التحدث خلال مرافعة دفاعه ولكنه طالبه بعدم المقاطعة.
عمرو أديب: يونيو بالنسبة لـ محمد مرسي شهر غريب
علق الإعلامي عمرو أديب، على وفاة محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته اليوم، قائلا: "شهر يونيو بالنسبة لمحمد مرسي شهر غريب".
تعليق معتز عبد الفتاح على وفاة محمد مرسي
عقب الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على وفاة محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته اليوم، قائلا: "لكل أجل كتاب".
وائل الإبراشي: استغلال عاطفة الموت لغسل سمعة جماعة الإخوان "مصيبة"
عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته، قائلًا: "استغلال عاطفة الموت لغسل سمعة الجماعة الإرهابية مصيبة".
محمد الباز: وفاة "مرسي" في قاعة المحكمة فيها إشارة
ولفت إلى أن محمد مرسي لو مات في زنزاته لأصبح الموقف حرجًا، معقبًا: "وفاته في قاعة المحكمة فيها إشارة على أنه لم يكن على أي موقف صحيح هو وجماعته، وكأن الله أراد أن يحرمه من أن يتحول موته لأسطورة، مات أمام الناس في المحكمة، حتى لا تصدر الكثير من التخمينات حول موته.
عاجل.. "الأرصاد" تحذر من طقس الأربعاء والخميس المقبلين
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع أخر أسبوع في فصل الربيع، يصل ذروته يومي الأربعاء والخميس، حيث تصل درجة الحرارة لـ 40 درجة على القاهرة.
خبيرة طاقة: وجود مرايات بغرف النوم أحد أسباب الطلاق
حذرت سها عيد، خبيرة علم طاقة المكان، من تواجد المرايات بالدولايب والتسريحة بغرفة النوم.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
عاجل.. نتيجة الكشف الطبي لجثمان محمد مرسي
أظهر الكشف الطبي لـ محمد مرسي، عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمانه، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
إمام مسجد نيوزيلندا: "رأيت الصراط والجنة والنار أثناء الهجوم الإرهابي"
وأضاف "فودة": "كنت لا أستطيع التنفس من الدخان ومن حالة الذعر بعد إخراجي، وكنت على يقين بأنني ميت وتذكرت الله عز وجل والآخرة ورأيت الصراط والجنة والنار وأني معروض على الله، واستبشرت أني معروض على الله في هذا الوضع".
أحمد موسى: "خيرت الشاطر بيتعالج بـ 20 ألف جنيه.. ومرسي كان بياخد كل اللى عايزه"
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن قيمة علاج الإرهابي خيرت الشاطر التي تتكلفها مصلحة السجون شهريًا، مشيرا إلى أنها تصل إلى حوالي 20 ألف جنيه، معقبا: "بيخرج مرة أو اتنين من السجن كل شهر لأن عنده هلوسة أنه هيصاب بالسرطان، وكان بيطلب يتعامل مع معامل خارجية وكان بيحصل على طلبه".
أول تصريح من قاضي محاكمة "مرسي" على وفاته
قال المستشار محمد شيرين فهمي، إن محمد مرسي طلب التحدث خلال مرافعة دفاعه ولكنه طالبه بعدم المقاطعة.
عمرو أديب: يونيو بالنسبة لـ محمد مرسي شهر غريب
علق الإعلامي عمرو أديب، على وفاة محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته اليوم، قائلا: "شهر يونيو بالنسبة لمحمد مرسي شهر غريب".
تعليق معتز عبد الفتاح على وفاة محمد مرسي
عقب الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على وفاة محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته اليوم، قائلا: "لكل أجل كتاب".
وائل الإبراشي: استغلال عاطفة الموت لغسل سمعة جماعة الإخوان "مصيبة"
عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته، قائلًا: "استغلال عاطفة الموت لغسل سمعة الجماعة الإرهابية مصيبة".
محمد الباز: وفاة "مرسي" في قاعة المحكمة فيها إشارة
ولفت إلى أن محمد مرسي لو مات في زنزاته لأصبح الموقف حرجًا، معقبًا: "وفاته في قاعة المحكمة فيها إشارة على أنه لم يكن على أي موقف صحيح هو وجماعته، وكأن الله أراد أن يحرمه من أن يتحول موته لأسطورة، مات أمام الناس في المحكمة، حتى لا تصدر الكثير من التخمينات حول موته.
عاجل.. "الأرصاد" تحذر من طقس الأربعاء والخميس المقبلين
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع أخر أسبوع في فصل الربيع، يصل ذروته يومي الأربعاء والخميس، حيث تصل درجة الحرارة لـ 40 درجة على القاهرة.
خبيرة طاقة: وجود مرايات بغرف النوم أحد أسباب الطلاق
حذرت سها عيد، خبيرة علم طاقة المكان، من تواجد المرايات بالدولايب والتسريحة بغرفة النوم.
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