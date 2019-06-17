عاجل.. نتيجة الكشف الطبي لجثمان محمد مرسي

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أظهر الكشف الطبي للرئيس المعزول محمد مرسي، عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمانه، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وكان قد أمر النائب العام، بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بمرسي، وندب لجنة من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.