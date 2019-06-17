عمرو أديب: يونيو بالنسبة لمحمد مرسي شهر غريب

عقب الإعلامي عمرو أديب، على وفاة محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته اليوم، قائلا: "شهر يونيو بالنسبة لمحمد مرسي شهر غريب".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مرسي فاز بالانتخابات الرئاسية في شهر يونيو 2012، وتم عزله من الحكم في شهر يونيو 2013، وأيضًا توفي في شهر يونيو 2019.





وأضاف أن مجمل الأحكام النهائية الصادرة ضد محمد مرسي تصل إلى 45 عاما، لافتًا إلى أن الدكتور محمد البرادعي تعرض لهجوم شديد بسبب "التويتة" التي كتبها في وفاة محمد مرسي.





وأصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة ۲۰۱۳ جنايات أول مدينة نصر، قائلًا: إنه أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.





وأضاف البيان، أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشيًا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفي وتبين وفاته إلي رحمة الله تعالي وقد أوري التقرير الطبي المبدئي انه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي المتوفي محمد مرسي عيسي العياط وجد انه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية وقد حضر للمستشفي متوفيًا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفي.



