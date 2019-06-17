ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إمام مسجد نيوزيلندا: "رأيت الصراط والجنة والنار أثناء الهجوم الإرهابي"

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:19 م
إمام مسجد نيوزيلندا: رأيت الصراط والجنة والنار أثناء الهجوم الإرهابي
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال الشيخ جمال فودة، إمام مسجد نيوزيلندا الذي شهد الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 51 شخصًا، إنه لم يخرج من المسجد أثناء الهجوم الإرهابي، واختبئ بداخل المسجد، متابعًا: "العناية الإلهية أنقذتني من الهجوم الإرهابي".

وأضاف "فودة"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين،: "كنت لا أستطيع التنفس من الدخان ومن حالة الذعر بعد إخراجي، وكنت على يقين بأنني ميت وتذكرت الله عز وجل والآخرة ورأيت الصراط والجنة والنار وأني معروض على الله، واستبشرت أني معروض على الله في هذا الوضع".

وتابع: "كنت أنتظر لحظة موتي في كل طلقة نار ضربها الإرهابي، ولكن ربي أكرمني وكرّم الشهداء لأنهم قابلوا وجهه في يوم الجمعة".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور